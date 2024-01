Visita guidata alla Cella di San Tommaso d'Aquino alla Basilica di San Domenico Maggiore

Il 28 gennaio in occasione del giorno della commemorazione liturgica dedicata a San Tommaso d'Aquino, Dottore della chiesa, patrono degli accademici e degli studenti, il Doma vi invita a scoprire la cella in cui soggiornò negli anni di insegnamento, dal 1272 al 1274, anni essenziali per lo sviluppo del tomismo a Napoli.

Scopri con noi lo spazio della Cella, gli oggetti d'arte e le opere sacre contenute al suo interno!

Per info&prenotazioni: info@domasandomenicomaggiore.it