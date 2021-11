I borghi di Napoli: dall'Arenella a Case Puntellate

Partiamo da piazza Muzij per scoprire il borgo dell'Arenella, e arriviamo fino alle Case Puntellate. Fino a inizio del '900, l'Arenella e anche il Vomero erano considerati luoghi di villeggiatura. Il piano regolatore arriva nel 1926, ma non sarà quello a sconvolgere l'ordine edilizio della collina, bensì le costruzioni del secondo dopoguerra. Da quel momento in poi, il panorama collinare cambia completamente. Aguzzando la vista, però, è possibile scorgere i dettagli che appartengono al passato. Dall'Arenella, ad Antignano, alle Case Puntellate. Sapete perché si chiamano così? Il percorso a ritroso nella memoria dei luoghi del passato porta ad evocarne i resti, spesso messi in ombra da una furia edilizia incauta.



Appuntamento: domenica 21 novembre alle 10e30 in piazza Muzij, all'ingresso della pasticceria Bellavia.

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 19 novembre alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: due ore

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Obbligatorio indossare la mascherina

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento.



