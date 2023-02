Visita guidata alla mostra dedicata a Jimmie Durham

Ad un anno dalla scomparsa di Jimmie Durham (1940– 2021), il Museo Madre rende omaggio all’artista, poeta, performer, saggista e attivista con la prima retrospettiva mai realizzata in Italia: Jimmie Durham: humanity is not a completed project.

La mostra a cura di Kathryn Weir, raccoglie oltre 150 opere in un percorso che intende analizzare l’importanza del corpus dell’artista e restituire i nodi cruciali di una carriera di oltre cinquant’anni che si svolge attraverso definite linea di ricerca, dedicando la sua pratica alla decodifica critica delle immagini e dei simboli naturalizzati che sono alla base dei sistemi culturali dominanti.

Un lavoro proteiforme e stratificato, fondamentale per la comprensione dell'arte contemporanea e dei suoi possibili futuri scenari.

Artes promuove una visita guidata alla mostra.

Costo visita guidata e biglietto d'ingresso: 15 euro

Prenotazione obbligatoria

t.peluso@info-artes.it

whatsapp : 3662403867