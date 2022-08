Grotte di Pertosa Auletta: l'offerta per visitarle a prezzi scontati

Orario non disponibile

Le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare in un vero fiume sotterraneo: il Negro.

Le grotte

Le Grotte di Pertosa-Auletta sono incredibilmente estese: da Pertosa si diramano al di sotto dei comuni di Auletta e Polla e sono anche le sole grotte in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C.

La visita alle grotte, turisticamente attrezzate con percorsi segnati e comodi ed illuminate da un impianto di ultima generazione, si trasforma in una piacevole avventura.

Il fiume offre un affascinante ed inconsueto viaggio in barca, immersi in un silenzio magico, interrotto soltanto dal fragore degli scrosci della cascata sotterranea.

La Visita

La visita alle grotte è adatta a persone di ogni età. Il viaggio inizia con l’ingresso nella Sala delle Meraviglie, si prosegue in barca per arrivare al grande Ingresso e poi a piedi verso la Sala del Trono e la maestosa Grande Sala - alta ben 24 metri. La temperatura all’interno delle grotte è costante tutto l’anno ed è di circa 15° con un tasso di umidità elevato, pertanto è consigliabile anche nei periodi più caldi portare scarpe chiuse e una giacca.

