Arte, cultura e solidarietà: la Cappella Sansevero e i simboli di Napoli tra sacro e profano

Il 7 giugno alle 18.15 si terrà uno nuovo appuntamento solidale organizzato da ANT per raccogliere fondi a sostegno dell’assistenza domiciliare e la prevenzione oncologica gratuite.

Un evento imperdibile, che vede protagonista un gioiello del patrimonio artistico internazionale, il Museo Cappella Sansevero. Scrigno di sculture stupefacenti, come il Cristo Velato di Sammartino, è un complesso ricco simboli e significati che ruotano intorno alla figura poliedrica del Principe Raimondo di Sangro.

La visita, a cura della storica dell’arte Erika Chiappinelli, si sposterà quindi all’esterno, nella vicina Piazza San Domenico per approfondire il racconto di Napoli attraverso i suoi simboli che dal passato continuano a influenzare la produzione artistica fino ai giorni nostri, come ci mostrerà l’artista Laura Mazzella a conclusione della visita nel suo laboratorio Lab 25, all’interno dell’Insula San Domenico.

Al termine della visita guidata è previsto un aperitivo alcolico e analcolico per tutti i partecipanti.

Il contributo è di 20 € per gli adulti; 10 € dai 7 ai 18 anni; 0-6 anni gratuito

Il ricavato sarà devoluto interamente alla Fondazione ANT Italia Onlus per le attività di assistenza domiciliare della e le visite di prevenzione oncologica gratuite.

L’evento è organizzato grazie al sostegno del Museo Cappella Sansevero, la guida turistica Erika Chiappinelli e la collaborazione di Lab 25 Creativity Space.

La visita è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria

Info e prenotazioni: 348.3150325 | 328.8427184