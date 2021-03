Pasqua al MAV con Eruzioni Vesuviane e The destruction of Pompeii

Niente classica gita al museo per la Pasqua 2021, ma grazie alle iniziative del MAV, bellezza e cultura arriveranno direttamente nelle nostre case. Si inizia sabato 3 aprile alle ore 19.00 per poi proseguire domenica 4 aprile, alle ore 20.00, con un doppio appuntamento con la cultura alla scoperta delle città intorno al Vesuvio.

I virtual tour in programma:

ERUZIONI VESUVIANE | UN VIAGGIO VIRTUALE A POMPEI E A ERCOLANO

SABATO 3 APRILE 2021 - 19:00

Il viaggio virtuale avrà quattro tappe

- La prima parte si svolgerà tra i luoghi pubblici delle città.

- La seconda parte è dedicata alle Domus.

- La terza parte sarà un viaggio nella pittura pompeiana e ercolanese.

- La quarta parte sarà dedicata a Villa dei Papiri

Il percorso terminerà con la ricostruzione dell’evento che ha cambiato per sempre la storia e la geografia dell’area vesuviana: l’eruzione del Vesuvio.

Costo della visita € 8,00

THE DESTRUCTION OF POMPEII | IN THE SHADOWS OF MOUNT VESUVIUS

DOMENICA 4 APRILE 2021 - 20:00

Un nuovo tour virtuale in lingua inglese. Al MAV i virtual tour diventano bilingue per un'esperienza di visita sempre più completa e inclusiva.

Costo della visita € 15,00

PIATTAFORMA UTILIZZATA: ZOOM

Per informazioni e approfondimenti

www.museomav.it/virtualtour