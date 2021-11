Virtual Job Meeting Napoli

L'11 Novembre torna Job Meeting NAPOLI: l'occasione, per tutti gli studenti e i laureati in cerca di lavoro della Campania, di incontrare i responsabili delle principali aziende italiane che offrono lavoro, interagendo on-line, chattando, trasferendo il CV, candidandosi alle posizioni di lavoro presenti e sostenendo videocolloqui.



In questa edizione, oltre ad incontrare tutte le aziende presenti, potrai assistere a webinar di orientamento e GIOCARE nella piattaforma per scoprire le tue soft skills e aumentare le tue chances di assunzione.



L'evento è gratuito, è possibile iscriversi e ricevere l'accreditamento al sito https://tinyurl.com/vjm-napoli-online