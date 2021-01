Contrasto alla violenza di genere, presentazione della ricerca 'Un’altra via di uscita'

Un’Altra Via di Uscita, il progetto finanziato da Fondazione Con il Sud nell’ambito del Bando Donne 2017 vede una rete di partenariato molto vasta che è da sempre impegnata in azioni di contrasto alla violenza di genere.

Il gruppo di organizzazioni, guidate dal Consorzio Terzo Settore composta da: Università di Napoli Federico II – Dipartimento di Studi Umanistici; Asl Napoli1 Centro; Consorzio Co.Re.; Cooperativa Obiettivo Uomo; Associazione Le Kassandre; Associazione Pensare Più; Associazione Sott’e’ncoppa è impegnata in azioni di sostegno ai Centri Antiviolenza, nella creazione di una start up di impresa al femminile e in percorsi di formazione nelle scuole sul tema dell’educazione ai sentimenti.

Lunedì 25 gennaio alle ore 11.00 in modalità online sarà presentato il lavoro di ricerca curato da Fortuna Procentese, Giorgia Margherita e Caterina Arcidiacono del Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II

Interverranno :

Carlo Borgomeo, Presidente di Fondazione con il Sud

Valeria Valente, Senatrice e Presidente delle Commissione d’Inchiesta contro il Femminicidio

Francesca Menna, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Napoli

Giovanni Russo, coordinatore Un’Altra via di Uscita

modera: Francesca Scognamiglio, giornalista professionista