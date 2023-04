"La violenza sulle donne e le giovani immigrate": seminario a Mugnano

L’Area accoglienza donne della Dedalus Cooperativa promuove un incontro e riflessione su matrimoni forzati e violenza di genere nel contesto delle coppie miste: forme gravissime di violenza maschile e violazioni dei diritti umani che nonostante la loro diffusione crescente troppo raramente accedono alla dimensione dell’emersione e, quindi del contrasto.

Per promuovere una più approfondita conoscenza dei fenomeni e favorire la condivisione di esperienze e pratiche di contrasto che si portano avanti nei luoghi della fuoriuscita dalla violenza maschile, cav e case rifugio, è stato organizzato, nell'ambito del progetto Restart e in collaborazione con il Comune di Mugnano, un seminario presso la sala consiliare del comune di Mugnano il 19 aprile, dalle 9.30.

Introducono:

Sindaco di Mugnano - Luigi Sarnataro

Vice Sindaca con delega alle Pari Opportunità - Anna Iorio

Presidente della Commissione Pari Opportunità - Daniela Puzone

Assessore alle Politiche Sociali – Vincenzo Massarelli

Intervengono:

Coordinatrice CAV Kintsugi - Cooperativa Dedalus - Manila del Giudice

Il maltrattamento all’interno delle coppie miste e ricadute sui figli minori

Presidente onoraria Associazione Trama di Terre e Attivista dei diritti delle donne - Tiziana Dal Pra

I Matrimoni Forzati Combinati e Precoci come osservarli, come intervenire

Avvocata ASGI specializzata nell'assistenza alle donne straniere - Cristina Cecchini

La tutela legale delle donne straniere e dei loro minori in un'ottica di genere

Modera l’evento: Tania Castellaccio – Progetto RESTART