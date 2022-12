Natale con il Vintage Village Posillipo: mercatini tra arte, cultura e artigianato

Mercatini di articoli vintage, artigianato e modernariato nella bellissima cornice di Posillipo in un Parco caratteristico come quello dell'istituto Denza.

Durante le varie date ci saranno vari eventi oltre al mercatino messo su dai vari espositori, inoltre per chi volesse c'è il nostro servizio di Food & Drink per bere a mangiare qualcosa in compagnia e godersi la giornata.