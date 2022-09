Al via da Napoli Vinokilo in Stazione: il tour che promuove un lifestyle consapevole

Parte dalla stazione di Napoli Centrale il 28 Settembre il tour che porterà Vinokilo in quattro grandi stazioni ferroviarie. Il format che unisce shopping, talk, entertainment, food & drink per informare, intrattenere e creare valore esperienziale promuovendo un lifestyle consapevole ed in linea con le esigenze ambientali e sociali della contemporaneità.

La più grande kg sale europea di abbigliamento ed accessori vintage e second hand fermerà poi nelle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale e Torino Porta Nuova con una grande maratona sulla sostenibilità - dalla moda ai trasporti - per intercettare i grandi flussi e diffondere la cultura del riuso e del risparmio ambientale presso il maggior numero di persone possibile. Un obiettivo ambizioso che si radica nella mission e nell’identità di movimento che connotano Vinokilo dalla sua fondazione, e che il brand torna a condividere con Grandi Stazioni Retail, già partner della data nella stazione di Milano Centrale che nell’ Ottobre 2021 ha registrato il record di presenze, con oltre 13.000 visitatori in appena 5 giorni.

La volontà di toccare i maggiori hub intermodali del Paese con un’iniziativa di sensibilizzazione ambientale e sociale in grado di intercettare sentiment, costumi ed aspettative della contemporaneità è il trait d'union tra Vinokilo e Grandi Stazioni Retail: partecipare attivamente alla trasformazione informando e dando spazio ad un nuovo stile di vita. Nella loro funzione di porta di accesso alla mobilità sostenibile, le stazioni diventano simbolo di un nuovo stile di comportamenti e consumi consapevoli e sostenibili. Grandi Stazioni Retail, mettendo a disposizione i suoi asset più importanti - le stazioni e i flussi di visitatori - vuole porsi come esempio e sinonimo di sviluppo sostenibile: luogo simbolo della mobilità eco-friendly, la stazione diventa guida e ispiratrice di buone pratiche per i frequentatori, favorendo lo sviluppo dei propri spazi come luoghi di aggregazione, contaminazione culturale e ispirazione.

In linea con lo spirito ecosostenibile dell’iniziativa, sponsor ufficiale del tour è Trainline.