Vini in Centro: VI edizione della kermesse enogastronomica

Venerdi, 24 Novembre, dalle 21, nello scenario suggestivo del lungomare di Castellammare di Stabia, presso il Gran Caffe Napoli 1850, torna con grande entusiasmo la VI edizione di "Vini in Centro": kermesse enogastronomica che coniuga tradizione e contemporaneità in una serata all'insegna del gusto e del lifestyle.

In primo piano la notevole proposta di vini di qualità, attraverso la presenza delle numerose etichette provenienti da varie regioni d' Italia, avvalorate dalla partecipazione dei produttori e di alcune rinomate agenzie di distribuzione di livello, tra cui: Fontanella Distribuzione, rilevante player del territorio, che presenterà ai suoi banchi d'assaggio una considerevole degustazione di vini provenienti dalla Francia, dalla California, dal Cile e dal Sud Africa.

L'occasione permetterà a tutti i visitatori di confrontarsi sul "mondo del vino" con gli operatori, in modalità easy ma con un background professionale.

La gastronomia nostrana farà da accompagnatrice durante il percorso con la degustazione di prodotti tipici tra cui salumi e formaggi pregiati, pomodorini del territorio, pizza fritta, sfiziosa rosticceria gourmet preparata sapientemente dallo chef del "Quartuccio Bistrot", fino a concludersi con i soffici panettoni made Gran Caffè Napoli.

Il percorso giungerà al lieto fine con il gusto di particolari distillati scozzesi di Ghilardi Selezioni , cioccolato e sigari, offerti dalla Tabaccheria del Corso di Castellammare di Stabia in collaborazione con l’azienda Ambasciatori Italico.

Come le precedenti edizioni la manifestazione gode del patrocinio e della partecipazione del Consorzio Tutela Vini Vesuvio DOP, che permetterà ai presenti di degustare il meglio della produzione vinicola dell’area Vesuviana e dell’Associazione Italiana Sommelier, delegazione Penisola Sorrentina, che grazie alla collaborazione dei sommeliers, darà quel tocco in piu di professionalità alla qualità della degustazione.

Unico ticket d'ingresso € 30,00 - degustazione libera

si consiglia la prenotazione tel 081 8706775