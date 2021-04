Chiuso il contest di Pasqua di Iannelli: gara a colpi di pastiere, casatielli e versi poetici

Con la Pasqua festeggiata ancora in lockdown, l’instancabile e poliedrico Angelo Iannelli, noto come "Ambasciatore del Sorriso”, si è reso protagonista dell’ennesimo Contest intitolato “Pasqua in zona rossa” allo scopo di valorizzare le vecchie tradizioni culinarie pasquali campane e versi poetici dedicati al giorno della festività di Pasqua, in un momento di tristezza.

Una vera sfida a colpi di dolci pasquali e poesie che con le foto e le videopresentazioni hanno infiammato la seguitissima pagina Facebook di Angelo Iannelli, sfidando la Pandemia tra la gastronomia e i momenti poetici. Come le scorse edizioni un ottimo di reinventare la Pasqua da parte del globetrotter del Sorriso per donare momenti di spiensieratezza e di allegria a tutti, mettendo alla prova la bravura e la creatività dei tanti partecipanti a tale contest. A declamare i vincitori del Contest sono stati eccellenti giudici il maestro pasticciere Tortora Salvatore, pastry chef di Marigliano (NA) di “Espresso Napoletano” in finale con il suo panettone alla Coppa del Mondo, l’imprenditore del liquore “Babà Re” Enzo Avitabile, che ha trasformato uno dei dolci più famosi di Napoli in un liquore con il suo liquirificio a Pompei (Terre Pompeiane info@terrepompeiane.it) e il noto cioccolatiere Salvatore Todisco, che insieme al fratello Vincenzo ha dato inizio ad un azienda di produzione artigianale di cioccolato con i suoi store a Sant’Antonio Abate e ad Angri, che hanno premiato con le loro specialità i vincitori invogliandoli a portare avanti le loro tradizioni con intere famiglie.

I vincitori sono: Marta Maiello, Luigi De Carlo, Luigi Italo D’Angelo, Francesca Giovelli, Anita Napoletano, Giuseppe Perone, Gabriella Giuliani, Imma Pasqualini, Nunzio Ceglia, Salvatore Panico, Francesco De Maro e Stefania Sorbilli. Questa giornata de “Pasqua in zona rossa” vuole essere anche un volano dell’attuale momento critico dell’economia campana e nazionale, messa in ginocchio da questa grave crisi d’emergenza sanitaria. Ancora una volta il supereroe della Pandemia è sceso di nuovo in campo per donare la Speranza ai tanti “nuovi poveri”.

