La Napolinegra di Vincenzo Sbrizzi a Quisilegge, Festival del Libro a Stabia

Giovedì 12 agosto alle ore 20 presso la terrazza del Palazzo Reale di Quisisana sarà ospite a “Quisilegge - Il Festival del Libro a Stabia” Vincenzo Sbrizzi. L’autorie del libro “Napolinegra” sarà il protagonista della seconda serata della rassegna letteraria che l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare a Castellammare di Stabia e che si articolerà in 12 appuntamenti, tra agosto e settembre, con scrittori di livello nazionale. A moderare la serata sarà la giornalista Giovanna Sorrentino.

Vincenzo Sbrizzi è un giornalista di Torre Annunziata. Ha lavorato per Striscia la notizia, Fanpage, Il Mattino, Roma, Optima Italia e attualmente lavora per Napolitoday e Today del gruppo Citynews. Ha pubblicato insieme a Simona Melorio, per Editoriale Scientifica, il saggio “Torre Annunziata: tra camorra e deindustrializzazione” con cui ha vinto il Premio Giancarlo Siani 2020.

“Questo è un libro che non avrebbe bisogno di una prefazione, di nessun incoraggiamento a leggerlo. - ha scritto il saggista Isaia Sales - Mi sono chiesto, mentre provavo a mettere su carta queste riflessioni, che altro potevo aggiungere a ciò che Sbrizzi ha scritto con parole che sono pietre, scolpite con le sofferenze, i dolori e le speranze dei protagonisti”.

Sulla terrazza di Palazzo Reale si alterneranno importanti scrittori spaziando dalla saggistica ai racconti, dalle inchieste alle ricerche storiche. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme sanitarie. Bisogna ricordare che per accedere all’evento sarà necessario possedere la certificazione verde (green pass) come indicato dal decreto legge del 23 luglio 2021. Gli eventi avranno risalto anche sui social network (l’hashtag di riferimento è #QuisileggeStabia): tutte le serate saranno trasmesse in diretta su Facebook sul canale ufficiale dell’Ente.