Vincenzo Russo e Alfredo Calamaro medaglie d’oro ai campionati interregionali di Taekwondo

Il Taekwondo nasce come capacità di difesa nata in corea, fonti storiche risalgono al 1° sec. a.C., come disciplina sportiva di combattimento si è diffuso nella seconda metà del 20° secolo. Questo il significato del termine: tae kwon «colpire con il piede», kwon «colpire con la mano» e do «arte, disciplina». Al momento tale disciplina si pratica in circa 160 nazioni di cui 46 in Europa con quasi 50 milioni di praticanti. Nei Giochi Olimpici di Sidney 2000 è stato inserito nel programma ufficiale.

In Campania il Taekwondo ha numerosi seguaci come quelli aderenti all’ “Asd Taekwondo Ad Maiora” diretta dai maestri Adriano e Roberta, che nello scorso fine settimana ai campionati interregionali di Taekwondo, disputati al palazzetto dello sport di Giugliano, a seguito di una gara ricca di emozioni, ha conquistato due medaglie d’oro con gli atleti Vincenzo Russo categoria children -41 kg e Alfredo Calamaro categoria beginners -33kg. Entrambi i piccoli atleti hanno vinto gli incontri con netta superiorità di punteggio rispetto agli avversari, aggiudicandosi il titolo di campioni interregionali. L’”Asd Taekwondo Ad Maiora” si allena presso la palestra Dancing For A Dream di Licola, in Via S. Nullo, questa meritata vittoria avvicinerà certamente i ragazzi, dai cinque anni in su, a questa splendida disciplina per le categorie beginners e children, che può essere pratica in tutta sicurezza. I partecipanti indossano una divisa bianca e sono obbligatoriamente muniti di protezioni (casco, corpetto ecc.). I colpi validi per il punteggio possono essere diretti solo al tronco e al volto dell’avversario, usando il piede o il pugno chiuso. Una sola regola per i genitori: non chiedere mai ad un bambino dopo la gara se ha vinto o se ha perso, chiedetegli piuttosto se si è divertito.



Harry di Prisco