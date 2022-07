Vincenzo Capuano raddoppia: pizze gratis per l'inaugurazione del nuovo locale

Il campione del mondo di "pizza contemporanea" Vincenzo Capuano dopo Nola apre un nuovo locale. Il noto pizzaiolo partenopeo, questa volta, porta le sue prelibatezze a Pomigliano d'Arco. Tante le novità: questo nuovo locale è il primo di Capuano ad avere due forni, avrà 150 posti - tra interno ed esterno -, ma soprattutto ha un bar e un tavolo degustazione al quale si potrà accedere solo su prenotazione.

L'appuntamento con l'inaugurazione è fissato per oggi, 10 luglio 2022, alle ore 20,30. Il nuovo locale si trova a Pomiglia d'Arco in via Mauro Leone 5. Anche questa volta, in occasione della nuova apertura, Capuano offrirà anche delle pizze a portafoglio.