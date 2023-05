VinCantium: Note di Musica e Vino al Museo Diocesano

Prezzo non disponibile

Sabato 20 maggio 2023, dalle ore 19, presso il Museo Diocesano – Complesso Monumentale Donnaregina, si terrà la serata evento dal titolo“VinCantium. Note di Musica e Vino” presentata dalMAVV – Museo dell’Arte, del Vino e della Vite e dal network internazionale Double 3 Media .

Si comincerà alle ore 19 con una visita guidata presso il Complesso Monumentale Donnaregina, capolavoro sospeso tra arte gotica e barocca; in tale occasione sarà possibile visitare anche la mostra monografica con le opere di Artemisia Gentileschi.

A seguire vi sarà la premiazione di “In Vino Veritas”, prestigioso riconoscimento che sarà consegnato a personalità che si sono distinte per la promozione e diffusione del “Made in Italy” e la consegna del “Premio APAI-Associazione del Personale di Produzione Audiovisivo” per l’impegno sociale e culturale.

Alla nota modella, produttrice e attrice danese/israeliana Lee Levi, sarà inoltre consegnato il “Premio Dea Vitae”. Lee Levi, lo scorso anno è stata ammirata nelle sale cinematografiche di tutto il mondo tra i protagonisti del film “American Night” con Jonathan RhysMeyers, Paz Vega, Emile Hiscj e Jeremy Piven. A condurre la serata Noemi Gherrero.

Gran finale affidato alla musica, con il mondo della lirica che incontra quello del pop, lungo i sentieri del vino con la mezzosoprano partenopea apprezzata anche oltre confine Alessandra Della Croce, allieva alla Bruckner Universität di Linz, con la voce di Sabba, vincitore nel 2017 del talent di Canale 5 “The WinnerIs” nonché finalista nel 2020 con TheSuper4 all’edizione di “X-Factor Romania” e con la cantautrice e violinista H.E.R. Quest’ultima, all’anagrafe Erma Pia Castriota, vanta collaborazioni con artisti come Teresa De Sio, Lucio Dalla, Morrisey (il suo brano “Then” ha vinto il contest “Fai volare la tua musica”): in scaletta previsto anche un omaggio al grande Enrico Caruso nel 150enario della nascita.

Creazioni video di Fabio Massimo Iaquone. Installazione scenografica e costumi di Erminia Palmieri.

Il format VinCantium nasce da un’idea di Eugenio Gervasio, Founder del MAVV – Museo dell’Arte, del Vino e della Vite che da anni propone percorsi artistici, culturali e multisensoriali dedicati al mondo del vino e si avvale della direzione artistica di Franco Della Posta, Presidente del gruppo Double 3 Media. VinCantium vuole essere il primo di una lunga serie di eventi dedicati al connubio storico tra vino e musica.

L’impresa culturale MAVV – Museo dell’Arte, del Vino e della Vite e la media company Double 3 Media SPA avviano così una partnership per il lancio di diverse iniziative nel mondo dell’intrattenimento media con risvolti importanti anche sul territorio. Produzioni cinematografiche, documentari, eventi ed un’inedita streaming tv interattiva che toccherà i luoghi d'eccellenza del nostro bel paese mettendo al centro l'enogastronomia, il turismo esperienziale, l'arte e la cultura. La nuova TV per promuovere il Made in Italy ed aprirsi anche alle eccellenze del bacino del Mediterraneo avrà sede principale a Napoli nell'ambito del network internazionale di Double 3 Media aggiungendosi alle sedi di Roma e Los Angeles.

Il MAVV – Museo dell’Arte, del Vino e della Vite, da anni produce ed organizza il “Mediterranean Wine Art Fest”, festival delle eccellenze e degli scambi economici culturali per un mediterraneo di Pace. Agroalimentare, agritech, enogastronomia, turismo esperienziale, stili di vita, innovazione ed economia circolare. Nella visione del simposio come pratica conviviale, questo evento esclusivo propone le eccellenze enologiche ed enogastronomiche nel loro legame storico, culturale e paesaggistico con il territorio.