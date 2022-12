Babbo Natale "prende" casa in provincia di Napoli: nasce il villaggio di Natale

Casalnuovo di Napoli si appresta ad ospitare la prima edizione di “Babbo Natale al Museo”, da giovedì 8 dicembre a domenica 18. L’iniziativa è proposta dall’Associazione “Una Città Che…” ed è curata da Giovanni Nappi, che aveva già diretto due edizioni del “Villaggio di Babbo Natale a Casalnuovo” prima della pandemia. Babbo Natale prende casa presso il piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi, di Via Roma 148 a Casalnuovo di Napoli.

“Per oltre 10 giorni Babbo Natale condividerà gli spazi del piccolo museo con opere di arte contemporanea, con le sculture in bronzo del maestro Domenico Sepe, con la Sibilla Cumana, con Dante, con Leopardi, con il presepe e con i pastori di San Gregorio Armeno dedicati alla sartoria, con gli oli su tela del maestro Mario Borrelli, con le medaglie di Giacomo Manzu’, di Emilio Greco, con le opere di Pericle Fazzini. Insomma, un modo per avvicinare tante persone all’arte, alla cultura e alle nostre tradizioni, attraverso un’iniziativa di aggregazione e animazione, gioiosa e tipicamente natalizia” lo afferma Giovanni Nappi, fondatore del piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi.

Babbo Natale arriverà in slitta nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre 2022. Dalle ore 17.00, da Piazza Immacolata e sulla Via Roma, una sfilata accompagnerà l'uomo con la folta barba bianca presso il Museo, dove è stata allestita la stanza per accogliere grandi e piccini che vorranno incontrarlo. Durante tutto l’evento verranno organizzati anche spettacoli di giocoleria, magia e clowneria, con ingresso gratuito. Non mancherà l’animazione con gli Elfi e saranno organizzati momenti di lettura animata. L’inaugurazione dell’evento, alle ore 10.00 del giorno dell’Immacolata, sarà affidata, invece, ai canti di Natale. Dal 12 al 18 dicembre ci sarà, inoltre, un trenino turistico in Città.