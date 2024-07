A Villa Vannucchi arriva il Festival Itinerante "Oltre la linea", dedicato alla danza contemporanea

Oltre la linea, il festival itinerante dedicato alla danza e al teatro-danza, sbarca per la prima volta a Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano, in Corso Roma 47, con quattro serate interamente dedicate alla danza contemporanea.

L'appuntamento con Oltre la linea a Villa Vannucchi 2024 è dal 22 al 25 luglio, ore 21.00 con 13 spettacoli e 11 compagnie che si alterneranno sul palcoscenico nella realizzazione di performance brevi, creando un ritmo incalzante e variegato. Giunto alla sua XV edizione, Oltre la linea è una rassegna ideata dall'associazione Itinerarte, diretta da Rosario Liguoro, per creare un osmosi tra pubblico e palcoscenico, portando la danza e il teatro nelle sue espressioni più sperimentali e concettuali, in giro per i teatri della Penisola.

I protagonisti di Oltre la linea a Villa Vannucchi sono: Akerusia Danza, Art Garage, Associazione Campania Danza, Movimento Danza, Arabesque, Campania Arte Danza, Mart Company, Centro Studi Danza, La Dance Company, Pindoc, Skaramacay.

Il festival Oltre la linea è realizzato con il supporto del Teatro Pubblico Campano.



Lunedì 22 luglio, ore 21.00

Dianara – Akerusia Danza

Ideazione e coreografie Marcella Martusciello

Regia Maria Vittoria Barrella e Marcella Martusciello

Danzatrici Manuela Facelgi, Sonia Ferraro, Marcella Martusciello, Maria Rosaria Napolano

Paesaggio sonoro Julia Primicile Carafa

Direzione e coordinamento artistico Elena D’Aguanno

Costumi Gaia Guida, Alessandra Maruzzella, Sabrina Pignalosa, Anna Maria Pizzella

Rielaborazione sartoriale Cristina Bottino

Produzione Akerusia Danza



Martedì 23 luglio, ore 21.00

Special space – Art Garage

Coreografia Emma Cianchi

Performer: Garage Dance Studio

Interpreti: corsi superiori Garage Dance Studio

Produzione: Art Garage

Solitudine Bohemien – Associazione Campania Danza

Coreografia: Simone Liguori

Interpreti: Francesca D'Arienzo, Olimpia Milione, Melania Nicastro, Simone Centanni, Simone Liguori

Drammaturgia: Eirene Campagna

Direzione artistica: Antonella Iannone

Produzione: Associazione Campania Danza

I knew those people – Movimento Danza

Concept e coreografia: Sara Lupoli

Danzatori: Performig Arts Group – Compagnia Giovani Movimento Danza con Federico Contella, Martina Nappi, Ester Palmieri

Musiche: autori vari

Light design: Alessandro Messina

Produzione: Movimento Danza, con il sostegno di Sala Assoli e Casa del Contemporaneo

Harmless - Arabesque

Coreografia: Irma Cardano

Danzatori: Monica Cristiano-Luigi D’Aiello

Musiche: AA VV

Direzione artistica Annamaria Di Maio

Produzione Arabesque



Mercoledì 24 luglio, ore 21.00

Ground Zero – Campania Arte Danza

Coreografia: Roberta De Rosa

Interpreti: Giulia Miraglia, Marco Munno

Direzione Artistica: Annamaria Di Maio

Produzione: Campania Arte Danza

Angeli caduti (primo quadro) – Akerusia Danza

Coreografia Chiara Alborino

Danzatrici Naomy Balsamo, Stefania D’Andria, Manuela Schiazza

Disegno luci Fabrizio Varriale

Produzione Akerusia Danza

Senso Inverso – Mart Company

Coreografie: Marco Auggiero

Assistenti alle coreografie: Sara Lomazzo e Francesca De Vita

Compagnia: Mart Company, con la partecipazione dell Ensemble Mart Dance

Testi: Marco Auggiero

Musiche: autori vari

Produzione: Mart Dance

Whisper Recomposed – Centro Studi Danza

Coreografie: Fabrizio Varriale

Musiche: Max Richter

Interpreti: Corso di Formazione Professionale in Danza Contemporanea del New Centro Studi Danza di Portici, diretto da Nunzia Accardo

Omaggio a Vivaldi, concerti per violino, archi e basso continuo di "Le Quattro Stagioni", ricomposte da Max Richter nel 2012 in chiave post-minimalista

Produzione: Centro Studi Danza



Giovedì 25 luglio, ore 21.00

Galanterie - La Dance Company

Coreografia di Alex Atzewi

Musica di Wolfgang Amadeus Mozart

Interpreti: Nicoletta Cavallo, Anna Esposito, Alessia Itri, Miriana Velluto, Dario Ferrara

Produzione artistica: Maria Vittoria Maglione, Caterina Ceravolo

Produzione: La Dance Company

Look Inside - Akerusia Danza

Coreografie Sabrina D’Aguanno

Musiche: autori vari

Interpreti: Maria Giulia D’Angelo, Noemi D’Angelo, Althea Esposito, Chiara Ponticelli (compagnia giovanile Akerusia Danza)

Light designer: Ciro Di Matteo

Direzione artistica: Elena D'Aguanno

Produzione: Akerusia Danza

Elegia - Pindoc

Coreografia e regia: Ricky Bonavita

Musiche di repertorio: Rachmaninoff, Debussy

Costumi: Daniele Amenta e Yari Molinari

Disegno luci: Danila Blasi

Interpreti: Valerio De Vita, Ricky Bonavita

Proiduzione: Pindoc

Mutaparola - Skaramacay

Di Erminia Sticchi

Interpreti: Imma Tammaro, Marica Cimmino, Emanuela Milo, Noemi Balsamo, Amalia Caiazza

Coreografie: Erminia Sticchi

Produzione: Skaramacay



