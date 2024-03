8 Marzo, alla Villa di Poppea ingresso gratuito per le donne con Itinerari guidati nell’arte e nella bellezza

Per l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, alla Villa di Poppea ingresso gratuito per le donne con Itinerari guidati nell’arte e nella bellezza. In mostra oggetti relativi alla cosmesi e alla bellezza femminile, risalenti a 2000 anni fa.

“Vedremo, l’8 marzo, gli oggetti relativi alla cosmesi e alla bellezza femminile - spiega Mirella Azzurro, Presidente di Archeoclub D’Italia di Torre Annunziata - esposti alla Villa di Poppea e che venivano utilizzati e dunque ad esempio gli specchi di bronzo, ferri per arricciare i capelli ma anche le creme fatte col latte d’asina e ancora i profumi realizzati con olio di mandorle e fiori e agrumi. Sarà un’esperienza davvero unica. L’8 Marzo, in occasione della Festa della Donna “Nella Villa di Poppea tra donne, ninfe e dee”, avremo un evento intero in costumi d’epoca. Ricordiamo alla prima metà del I sec. a.C. e seguendo alcuni itinerari curati dal Gruppo Storico Oplontino, vedremo oggetti, profumi e il come veniva curata la bellezza femminile. Avremo dei veri itinerari con ingressi alle ore 9 e 30, alle ore 10 e 30, alle ore 11 e 30, guidati nell’arte e nella bellezza, a cura di Archeoclub D’Italia di Torre Annunziata con mostra di oggetti relativi alla cosmesi. Per le donne l’ingresso sarà gratuito. Ringraziamo la Soprintendenza, il Parco Archeologico di Pompei per avere autorizzato lo svolgimento dell’evento”.