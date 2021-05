Forever – Villa di Donato in giardino: rassegna di musica, teatro, performace e arte

Sarà una nuova normalità, un ritorno ad una vita diversa da quella di prima, ma che sicuramente non esclude l'arte e lo spettacolo in tutte le forme, quella festeggiata da Villa di Donato con “FOREVER – Villa di Donato in giardino”, la rassegna di musica, teatro, performace e arti visive che si terrà nella Villa Settecentesca nel cuore di Napoli nei mesi di giugno e luglio. Cinque incontri rigorosamente en plein air in cui tornare a godere delle sensazioni che solo lo spettacolo dal vivo sanno dare ma in condizioni di sicurezza e serenità. Gli spazi che circondano il casino di caccia borbonico di Sant'Eframo Vecchio ben si prestano all'occasione: dalla corte alla limonaia, passando per il giardino d'inverno, i lussureggianti giardini - fiore all'occhiello e vanto per tutto il quartiere e vincitrici del premio Green Care per il verde privato - si apriranno agli amici della Villa.

“Apriamo il lungo viale per godere, in questa stagione estiva, delle emozioni che i nostri artisti ci doneranno. “FOREVER - Villa di Donato in giardino” è una serie di eventi unici. Non potendo espanderci lungo un'intera stagione abbiamo preferito, così, riallacciare le fila dei nostri affetti” annuncia la Padrona di Casa e Direttrice Artistica di Live in Villa di Donato Patrizia de Mennato.

E suona proprio come un abbraccio fra amici ritrovati lo spettacolo del Brunello Canessa Trio che apre la rassegna sabato 5 giugno, con “Clapton Forever”, concerto dedicato a slowhand Eric Clapton e che vedrà sul palco, insieme a Canessa, Roberto Perrone, Roberto Giangrande. Sabato12 giugno è la volta del teatro-canzone di Giacomo Casaula con “Gaber Forever”, tributo all’indimenticabile Giorgio Gaber in cui ad accompagnare il giovane musicista e cantautore sono Luca Masi, Vincenzo Gigantino, Ernesto Tortorella, Stefano Torino e Davide Trezza.

Villa di Donato omaggia l’arte nelle sue molteplici forme, attraverso un’azione tutta al femminile con “Le donne del mito”, mostra d’arte e spettacolo teatrale che si tiene venerdì 25 giugno e in cui, all’intensa performance teatrale dell’attrice eduardiana Annamaria Ackermann, si affiancano i lavori di Teresa Cervo, Valeria Corvino, Antonella Lucarella Masetti, Viviana Rasulo e Antonella Romano.

Spazio al sociale, grazie alle sinergie create fra Villa di Donato, il Gypsy Gospel del Coro interetnico Millecolori di Scampia – con la direzione artistica di Chiara Calastri e Padre Eraldo Cacchione – e i piccoli percussionisti della scuola di Ciccio Merolla e Marco Trupiana: sabato 29 giugno c’è “A social project in Villa di Donato”, concerto per voci, percussioni e tanto cuore (gli introiti della serata saranno destinati al centro educativo Il Giardino dei Millecolori). Special guest della serata Susanna Canessa e Carmela Tartamella, direzione del coro Filomena de Rosa e Raffaella Bellezza. Fra i fiori rosa, fiori di pesco e l’ acqua azzurra, acqua chiara annuncia l’estate il concerto “Battisti Forever” di giovedì 1 luglio, dedicato all’indimenticabile Lucio Battisti, con Brunello Canessa, Giuseppe Satriano, Massimo Curcio, Francesco De Laurentiis, Marzio Monaco e Leopoldo Brancaccio; mentre mercoledì 7 luglio ritorna in Villa la musica da camera grazie a Max70, rassegna diretta da David Romano, e Avos Project-Roma, scuola di eccellenza, in una collaborazione che darà luogo ad uno speciale concerto nei giardini di Villa di Donato.

Spetta a Roberto Azzurro il compito di chiudere la rassegna FOREVER – Villa di Donato in giardino con la magia del teatro di parola: mercoledì 14 luglio è la volta del suo spettacolo “L’Arte di Bonì”, con Matteo Cocca al pianoforte.

Programma

5 giugno 2021, ore 19,30 - CLAPTON FOREVER

Brunello Canessa Trio

Con Roberto Perrone e Roberto Giangrande

Biglietto unico: 25euro

12 giugno 2021, ore 19,30 - GABER FOREVER Giacomo Casaula

Con Luca Masi, Vincenzo Gigantino, Ernesto Tortorella, Stefano Torino e Davide Trezza

Biglietto: 25 euro

Prezzo speciale Under30 e teatro Totò: 20 euro

25 giugno 2021, ore 19,30 - MOSTRA/TEATRO DONNE DEL MITO

con Annamaria Ackermann

Opere di Teresa Cervo, Valeria Corvino, Antonella Masetti, Viviana

Rasulo, Antonella Romano.

(finissage 15 luglio)

Biglietto unico: 30 euro

29 giugno 2021, ore 19,30 - A social project in Villa di Donato

CORO INTERETNICO MILLECOLORI DI SCAMPIA

dei bambini del centro educativo “IL Giardino dei millecolori”

Direzione artistica Chiara Calastri e P.Eraldo Cacchione SJ

Direzione del coro: Filomena de Rosa e Raffaella Bellezza

I bambini della scuola di percussioni diretta da CICCIO MEROLLA e

Marco Trupiano

Special Guest star: Susanna Canessa e Carmelo Tartamella

Spettacolo di beneficenza con contributo volontario

1luglio 2021, ore 19,30 - BATTISTI FOREVER

Brunello Canessa, Giuseppe Satriano, Massimo Curcio, Francesco De

Laurentiis, Marzio Monaco, Leopoldo Brancaccio

Biglietto unico: 25euro

7 luglio 2021, ore 19,30 - MAX70 e AVOS PROJECT-ROMA

collaboreranno per creare uno speciale concerto nei giardini di Villa di Donato con docenti e allievi della scuola di eccellenza romana

Biglietto unico: 25euro

14 luglio 2021, ore 19,30 - ROBERTO AZZURRO L’ARTE DI BONÌ

dalle memorie di Boniface de Castellane

Biglietto unico: 25euro

