Villa Di Donato - La Musica ha trovato Casa: tutti i concerti in programma

La Musica ha trovato Casa (20 ottobre – 29 dicembre 2022) VIII stagione a Sant’Eframo: un alternarsi serrato, strutturato, e atteso da un pubblico fidelizzato, di appuntamenti suddivisi in tre rassegne (la classica; la contemporanea; il teatro – canzone), in un’alchimia che vuole offrire un ventaglio di stili e declinazioni, per sorprendere e proporre contaminazioni tra modelli molto diversi ed eterogenei, in ogni ambito artistico e musicale.

Rassegne vivaci, ogni volta originali, per rivivere le emozioni provenienti dalla rievocazione di grandi cantautori anglosassoni (da Emerson Lake and Palmer e Paul Simon, da John Lennon a James Taylor), italiani (da Fred Buscaglione e Nicola Arigliano a Giorgio Gaber, da Lucio Dalla a Pino Daniele), francesi (in una serata dedicata, La vie en rose), sedimentati nella mostra memoria e nel nostro immaginario, ed ancora i capolavori della musica classica (da ?ajkovskij a Rachmaninov, da Leoš Janá?ek a Ezio Bosso), proposti da solisti e ensambles, ora beniamini del pubblico napoletano, ora di calibro internazionale.

La Musica ha trovato Casa si inserisce nel più ampio progetto Napoli Città della Musica

PROGRAMMA

Villa Di Donato

Piazza Sant'Eframo Vecchio

Giovedì 20 ottobre 2022, ore 19.00

Villa di Donato – La Musica ha trovato Casa

Con David Romano, violino; Brunello Canessa, con la ‘chitarra in braccio’; Giacomo Casaula, attore

Sabato 5 novembre 2022, ore 20.00

Napolidi

Con Giacomo Casaula, attore

Venerdì 11 novembre 2022, ore 20.00

Permettete Signorina

Con Brunello Canessa, La Favolosa Orchestra Colmajer: Zebb Colmajer, pianoforte;

Ettore Carloni, chitarra e voce; Clemente Colmajer, basso; Papèl Colmajer, violino;

Mimmo Jacob Colmajer, batteria

Sabato 3 dicembre 2022, ore 20.00

Pictures at an exhibition

Modest Musorgskij e Emerson Lake and Palmer

Con Brunello Canessa, chitarra, voce e basso; Fabio Fornaciari, piano solo

Accompagna all’ascolto Diego Nuzzo

Venerdì 27 dicembre 2022, ore 20.00

Il Trio in la minore op. 50 per violino, violoncello e pianoforte (1881-1882)

di Pëtr Il'i? ?ajkovskij

Mirei Yamada, violino

Alessio Pianelli, violoncello

Mario Montore, pianoforte

Sabato 28 dicembre 2022, ore 20.00

Quintetto di pianoforte in sol minore op. 30 (1910/11)

di Sergey Taneyev

Massimo Spada, pianoforte

David Romano, Matteo Baldoni, violini

Carlotta Libonati, viola

Alessio Pianelli, violoncello

Domenica 29 dicembre 2022, ore 18.00

Trio élégiaque n. 1 in sol minore (1892)

di Sergej Rachmaninov

Massimo Spada, pianoforte

David Romano, violino

Diego Romano, violoncello

Per info e prenotazioni: 345 706 9148 - prenotazioni@villadidonato.it