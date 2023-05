VignaTour: passeggiata ecoturistica

Da Corso Vittorio Emanuele si entra in uno dei vigneti urbani più grandi d’Europa: la vigna di San Martino, vincolata come Bene di interesse paesaggistico. Qui oltre al vigneto, sono presenti l’uliveto, l’ agrumeto e diversi orti.



Nell’antico podere della Certosa di San Martino, di circa 7,5 ettari, il mondo rurale trova spazio di vita nel cuore della città di Napoli, Una Comunità Rurale Urbana dove custodire e proteggere la cultura della terra, promuovendo l’integrazione tra stili di vita che possiamo definire “rurali” e quelli tipici della metropoli.



Un percorso ad anello della vigna, realizzato dall’associazione “Piedi per la Terra”, che la gestisce e si impegna nella diffusione dell’educazione ecologica. Una piacevole passeggiata ecoturistica, adatta a tutti, lontana dal caos, con un panorama mozzafiato sulla città di Napoli. Ai partecipanti sarà offerto alla fine del tour un gradito aperitivo.



Info tecniche:

La passeggiata in vigna ha una difficoltà media. La lunghezza è di circa 2,5 km. Il percorso è ad Anello, si finisce dove si inizia.



*Indossa scarpe comode, macchina fotografica e bottiglina d’ acqua.

Durata circa 3:00 ore



Contributo evento

Adulti 20,00 €

Ragazzie (under 17) 10,00€

Bambinie (under 9) gratis

Comprende :

passeggiata in vigna

aperitivo



PRENOTAZIONI:



E-mail: partenopexperience@gmail.com