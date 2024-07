Al via la rassegna Vico d’Estate 2024: arte, cultura, musica, spettacolo ed enogastronomia

L’Estate trasformerà Vico Equense in un grande centro culturale, musicale, turistico ed enogastronomico. “Vico d’Estate 2024”, questo il calendario di eventi promosso dall’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Peppe Aiello. Decine di eventi che sono partiti in questi giorni e che si concluderanno a fine settembre.

“Promuoviamo e sosteniamo tutte le iniziative finalizzate allo sviluppo della nostra comunità, valorizzando la storia, l’identità, il pluralismo delle espressioni e l’integrazione – ha dichiarato il primo cittadino -. Nelle ultime settimane abbiamo raccolto proposte in grado di inglobare tante realtà del territorio, mettendole insieme sotto un’unica espressione, che sarà il nostro cartellone di eventi”.

Tantissimi gli spunti offerti quest’anno: dalla musica agli spettacoli, senza tralasciare la gastronomia, una delle tante eccellenze del territorio. Atmosfera romantica e suggestiva anche questo Ferragosto per il concerto all’alba in programma al piazzale della Chiesa della SS. Annunziata; poi cabaret e intrattenimento con gli spettacoli di Peppe Iodice (Seiano 16 luglio), Lino d’Angiò (Moiano 10 agosto) e Mariano Bruno (Arola 2 settembre), tutti a ingresso libero. C’è fermento anche per gli appuntamenti in corso come il Palio delle contrade che sabato scorso ha aperto i battenti: e poi quelli legati al food come la Sagra del Riavulillo, Pizza a Vico e tanti altri ancora, i sapori contadini di Ticciano, la Polpetta di Santa Maria del Castello e tanto altro ancora. E infine, appuntamenti anche legati al mondo dello sport, come il Vico Basket Day e il celebre torneo di pallanuoto dedicato a Fritz Dennerlein. ¬

“Con questa proposta di eventi abbiamo inteso sostenere associazioni e operatori artistici, anche locali, che contribuiscono al fermento culturale della città e contestualmente arricchiscono l’offerta culturale rivolta a cittadini e ai turisti che hanno deciso di soggiornare nella nostra città. Vico Equense quest’anno ha davvero tutto, sarà un’estate speciale”, ha concluso il Sindaco.

Il programma

Dal 10 giugno al 30 settembre – “ARTE E LUCE” al Centro storico

Una nuova luce ai vicoli storici illuminati da splendide installazioni ecosostenibili. Iniziativa inserita nel “Cartellone degli eventi Metropolitani 2023-2024” co-finanziato dalla Citta’ Metropolitana di Napoli.

4-5-6-7 e 13 luglio – dalle 20.00 alle 24.00 - Borgata Moiano Piazza Scanna

Palio delle contrade Promosso dall’Associazione APS FRISC & PAESAN. L’evento valorizza il territorio, le tradizioni, l’arte, l’artigianato e i luoghi di interesse storico-culturale

12 luglio – dalle 19.00 alle 22.00 – Centro storico

Concerto Trio Irish Ensamble di musica Irish (chitarra, violino, flauto).

13 e 14 luglio

Vico Basket Day – dalle 10.00 alle 22.00 – Centro Cittadino Piazzale Siani

Manifestazione di promozione dello sport a cura della ASD Polisportiva Vico Equense.

14 luglio – dalle 19.30 – Borgata Arola

Le Domeniche Bambine: Circo e Teatro tra Forma e Azione Rassegna dedicata ai bambini e ai ragazzi con laboratorio sulle arti circensi realizzato dalla Baracca dei Buffoni.

15-16-17 Luglio - dalle 19.00 alle 24.00 - Borgata Seiano

GiroGustando Manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici, promosso dall’Associazione Gens Seja - APS. Programma a parte.

18 luglio – dalle 20.00 – Giardini Istituto SS. Trinità e Paradiso

I giovedì al giardino. Evento per i bambini di tutte le età. Caccia al tesoro della città con indovinelli sui luoghi più belli e simbolo di Vico Equense.

19 luglio – ore 21.00 – Borgata Ticciano

Spettacolo di cabaret con SALVATORE GISONNA (ingresso libero)

17/24 Luglio – Monte Faito

Faito Doc Festival - Festival del cinema documentario XVII Monte Faito.

Per info e prenotazioni: +39 349 217 23 59 – programma su www.faitodocfestival.com

20 luglio – ore 21.00 – Largo dei Tigli

Concerto jazz del Gabriella Di Capua Quartet Riproduzione di brani tratti dal disco In the night e dal repertorio soul e nujazz internazionale.

21 luglio – dalle 19.30 – Borgata Moiano

Le Domeniche Bambine: Circo e Teatro tra Forma e Azione Rassegna dedicata ai bambini e ai ragazzi con laboratorio sulle arti circensi realizzato dalla Baracca dei Buffoni.

21-22-23 luglio – dalle 19.00 alle 24.00 – Borgata Montechiaro

Arte e Orto a km 0 Manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici. Evento organizzato dall’AMI Associazione Montechiaro Insieme. Programma a parte.

Dal 21 al 28 luglio – ore 21.00 – Centro Storico

Esibizioni nel centro storico degli allievi e dei maestri del Seminario Jazz. Progetto musicale promosso dalla scuola Amici della musica di Santa Cecilia.

24-25-26 luglio - Centro Storico

Festa di Sant’Anna - Esposizioni artistiche e di artigianato ed eventi promossa dall’Associazione Quartiere Vescovado. Programma a parte.

25 luglio – ore 20.00 – Chiesa di S. Maria delle Grazie a Punta Mare

Libri al Tramonto - Presentazione del libro “Io so’ io. Come i politici sono tornati ad essere intoccabili” di Sergio Rizzo, promosso da Ubik Vico.

Dal 25 al 31 luglio – Centro storico

Borgo in Festa Manifestazione di valorizzazione del Centro Storico con trattenimenti, esposizione di prodotti artigianali, degustazione di prodotti tipici ed esposizioni di mostre fotografiche negli atri dei portoni catalani promossa dall’associazione Gruppo Quartiere Vescovado. Programma a parte.

27 luglio – ore 21.00 - Largo dei Tigli

Concerto Pellegrino & Zodyaco Gruppo fusion di Napoli (ben 8 elementi) che gira il mondo con il suo sound partenopeo ispirato agli “Incognito” ed ai “Dirotta su Cuba”. (ingresso libero)

28 luglio – ore 20.00 – Centro cittadino Piazza Marconi

Le Domeniche Bambine: Circo e Teatro tra Forma e Azione Rassegna dedicata ai bambini e ai ragazzi con laboratorio sulle arti circensi realizzato dalla Baracca dei Buffoni.

28-29-30 luglio – dalle 19.00 - Borgata Ticciano

Festa dei Sapori Contadini Manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici. Programma a parte.

29 luglio – dalle 19.00 alle 22.00 – Centro storico

Serata-evento con il Trio gipsy (contrabbasso, chitarra, violino).

31 luglio – ore 21.00 – Largo dei Tigli

Concerto “Paese mio bello” Ensamble composto da quattro voci e due chitarre, che mette in scena la tradizione colta partenopea. Con la partecipazione di Anna Spagnuolo, Gianni Lamagna, Patrizia Spinosi, Lello Giulivo, Paolo Propoli e Michele Bonè. (ingresso libero)

1° agosto – dalle 20.00 – Giardini Istituto SS. Trinità e Paradiso

I giovedì al giardino. Evento per i bambini di tutte le età. Giochi ad acqua, artisti di strada vestiti a tema marino e spettacolo di bolle di sapone.

1-2-3 agosto – Centro cittadino Quartiere Vescovado

“A vico per cacio 2024” Manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti caseari e delle antiche tecniche di lavorazione. Laboratori didattici per bambini e adulti. Programma a parte.

3 agosto – ore 20.00 – Chiesa di S. Maria delle Grazie a Punta Mare

Libri al Tramonto - Presentazione del libro “La stagione” di Marco Raio, promosso da Ubik Vico.

4 agosto – ore 19.30 – Borgata Massaquano

Le Domeniche Bambine: Circo e Teatro tra Forma e Azione Rassegna dedicata ai bambini e ai ragazzi con laboratorio sulle arti circensi realizzato dalla Baracca dei Buffoni.

4-5-6-7-8 agosto – dalle ore 18.00 alle 24.00 – Borgata S. Salvatore

Festa di S. Salvatore Festa e processione per le strade del borgo, giochi per bambini e intrattenimento musicale. Programma a parte.

4-5-6 agosto – dalle ore 18.00 alle 24.00 – Borgata Arola

Sagra del Riavulillo Manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici per le strade del borgo, giochi per bambini e intrattenimento musicale. Programma a parte.

7 agosto – ore 21.00 - Largo dei Tigli

DJSET al tramonto: musica, emozioni e divertimento sotto le stelle per un’estate vicana indimenticabile.

8 agosto – dalle 19.30 – Giardini Istituto SS. Trinità e Paradiso

I giovedì al giardino. Evento per i bambini di tutte le età. Giochi di abilità, artisti di strada vestiti da tema viaggio, spettacolo di giocoleria.

10 agosto – ore 21.00 Moiano

Spettacolo di cabaret con Lino d’Angiò (ingresso libero)

11 agosto – Borgate Fornacelle e Pacognano

Fornacelle e Pacognano in festa promossa dall’Ass. Giovani liberi. Programma a parte.

Dall’11 al 15 agosto – dalle 18.00 alle 24.00 - Borgata Bonea

Festa di S. Maria visita poveri Festa tradizionale con processione, eventi ludici e di convivialità promossa dalla Parrocchia S. Giovanni Evangelista. Programma a parte.

12 e 13 agosto – Borgata Preazzano

Sagra della melanzana Manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici, festa e trattenimenti. Programma a parte.

14 agosto – dalle 19.00 alle 23.00 - Largo dei Tigli

DJSET al tramonto: musica, emozioni e divertimento sotto le stelle per un’estate vicana indimenticabile.

15 agosto – alle 05.30 – piazzale antistante la Chiesa SS. Annunziata

Concerto all’alba promosso dall’Arciconfraternita dell’Assunta.

15-16 e 18 agosto – dalle 20.30 alle 24.00 –Belvedere

Festa dell’Assunta al Belvedere Processione con trattenimenti. Programma a parte.

16 agosto – ore 21.00 – Centro storico

Serata evento con Pier Macchiè maschera napoletana di strada, attore e musicista che si esibirà in giro con il suo improbabile mezzo di locomozione.

16-18 e 19 agosto – dalle 19.00 - Borgata Santa Maria del Castello

Polpette in Festa Manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici, promossa dall’Associazione La Punta del Vento APS. Programma a parte.

18 agosto – Centro cittadino

Festa Patronale dei SS. Ciro e Giovanni Festeggiamenti esterni e spettacolo pirotecnico.

21 agosto – dalle 19.00 alle 23.00 - Largo dei Tigli

Spettacolo di musica e teatro “Chiama Franca, risponde Bice” con Elisabetta D’Acunzo.

22 agosto – dalle 19.30 – Giardini Istituto SS. Trinità e Paradiso (ingresso dalla Via S.Ciro)

I giovedì al giardino. Evento per i bambini di tutte le età. Artisti di strada vestiti da “Isola che non c'è” e spettacolo di magia.

23 agosto – ore 21.00 – Largo dei Tigli/centro storico

Serata evento con Pier Macchiè maschera napoletana di strada, attore e musicista che si esibirà in giro con il suo improbabile mezzo di locomozione.

24 agosto – ore 21.00 – Largo dei Tigli

Concerto “Trio Servillo Girotto e Mangalavite”, con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite nello straordinario omaggio a Lucio Dalla.

25 agosto – ore 21.00 – Largo dei Tigli/centro storico

Serata-evento con il Trio di posteggia tradizionale classica (chitarrista cantante, mandolino, mandola).

25-26-27 agosto – dalle 19.00 alle 23.30 – Borgata Moiano

Sagra della patata Manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici, promossa dall’Associazione Giovani Moiano. Programma a parte.

31 agosto Largo dei Tigli

Tappa della manifestazione “La Grande Avventura – Edizione 2024” promosso dall’Associazione Marulandi – 22. Esposizione della DeLorean la macchina del tempo di “Ritorno al Futuro” - programma a parte

Ore 21.00 - DJ SET Nello Simioli ANNI ’80 e ‘90

31 agosto e 1° settembre – dalle 17.00 alle 24.00 - Belvedere e Convento S. Francesco

Un Mare di storie 2.0 a cura del Movimento Famiglie. Programma a parte.

2 settembre – Borgata Arola

Spettacolo cabaret con MARIANO BRUNO (ingresso libero)

Dal 3 al 6 settembre – Centro Cittadino

Estarte Festival della Danza Città di Vico Equense promosso dall’Associazione l’Ecole de Danse – Programma a parte.

4 e 5 settembre -Marina di Vico

Torneo di pallanuoto Fritz Dennerlein evento sportivo promosso dalla ASD Lions Napoli. Programma a Parte.

15 settembre – dalle 8.00 alle 15.00 – Monte Faito

Faito X-Trail 2024 Manifestazione sportiva di corsa in montagna promossa dall’ASD Aequa Trail Running. Programma a parte.

23, 24 e 25 Settembre – Centro cittadino

Pizza a Vico Manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici, promosso dall’Associazione pizzaioli vicani.

Inoltre continua le 13 Porte “Programma di Escursioni guidate gratuite fino a dicembre su govicoequense.it”