Pranzo spettacolo napoletano "'A pusteggia"
Quando Dal 02/06/2024 al 02/06/2024 13.45
Prezzo 35,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Pranzo spettacolo napoletano "'A pusteggia"
DOMENICA 2 GIUGNO ORE 13:45 al VIC' STREET
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TEL.: 081662423
CELL.: 3356215087
CELL.: 3387981020
TRAMA
VIAGGIO NELLA STORIA DI NAPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA, LA DANZA E I PERSONAGGI STORICI DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI, LEGGENDE DEDICATE AI CIBI TRADIZIONALI DICERIE E RACCONTI NON DETTI.
INCONTRO CON LA SIBILLA CUMANA, PARTENOPE, VIRGILIO, FERDINANDO IV
Menù Pranzo + Spettacolo
1. PRANZO ( ANTIPASTO TAGLIERE STENDINO COMPRENDENTE IL SECONDO PIATTO+ PRIMO +DOLCE) + SPETTACOLO € 35,00 BEVANDE ESCLUSE
(€ 3,00 SERVIZIO E COPERTO)