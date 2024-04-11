Pranzo spettacolo napoletano "Bella Napoli"
Quando Dal 12/05/2024 al 12/05/2024 13:45
Prezzo 35,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Pranzo Spettacolo Napoletano
BELLA NAPOLI
DOMENICA 11 MAGGIO 2024 ORE 13:45
VIC'STREET VIA GIUSEPPE MARTUCCI 44
PRENOTA IL TUO TAVOLO
TEL.: 081662423
CELL.: 3356215087
CELL.: 3387981020
TRAMA
VIAGGIO NELLA STORIA DI NAPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA, LA DANZA E I PERSONAGGI STORICI DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI, LEGGENDE DEDICATE AI CIBI TRADIZIONALI DICERIE E RACCONTI NON DETTI.
INCONTRO CON LA SIBILLA CUMANA, PARTENOPE, VIRGILIO, FERDINANDO IV,
Menù +Spettacolo
1. PRANZO ( ANTIPASTO+ PRIMO + SECONDO +DOLCE) + SPETTACOLO € 35,00 BEVANDE ESCLUSE
(€ 3,00 SERVIZIO E COPERTO)