Cena Spettacolo Tributo a LUCIO DALLA E LUCIO BATTISTI

Giovedì 5 SETTEMBRE 2024 ore 21:00 al Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44

info 081662423 cellulare 3356215087



Menù +Spettacolo

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+PRIMO PIATTO +DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + CALICE DI PROSECCO+ SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE

4. SUPER VIP GOLD

-Antipasti crudi di Mare

-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)

-Bottiglina di PROSECCO

-Frutta e Dolci

- Caffè e Amaro

€ 180,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA



TRAMA:

UN VIAGGIO NELLE CANZONI DI LUCIO DALLA E LUCIO BATTISTI

per appassionati del genere