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Mercoledì, 26 Giugno 2024
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Eventi / Cibo e Vino

Cena spettacolo napoletano "'A mossa"

Dove Vic' Street

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 19/10/2024 al 19/10/2024 21:00
Prezzo 20,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Rosalia

Cena Spettacolo Napoletano A' MOSSA
Sabato 19 OTTOBRE 2024 ORE 21:00
VIC' STREET VIA GIUSEPPE MARTUCCI 44

PRENOTA IL TUO TAVOLO
TEL.: 081662423
CELL.: 3356215087
CELL.: 3387981020

TRAMA
VIAGGIO NELLA STORIA DI NAPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA, LA DANZA E I PERSONAGGI STORICI DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI, LEGGENDE DEDICATE AI CIBI TRADIZIONALI DICERIE E RACCONTI NON DETTI ....
INCONTRO CON LA SIBILLA CUMANA, PARTENOPE, VIRGILIO, FERDINANDO IV,

Menù Pranzo + Spettacolo
1. PRANZO ( ANTIPASTO TAGLIERE STENDINO COMPRENDENTE IL SECONDO PIATTO+ PRIMO +DOLCE) + SPETTACOLO € 35,00 BEVANDE ESCLUSE
(€ 3,00 SERVIZIO E COPERTO)
 

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