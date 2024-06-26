Cena spettacolo napoletano "'A mossa"
Quando Dal 19/10/2024 al 19/10/2024 21:00
Prezzo 20,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Cena Spettacolo Napoletano A' MOSSA
Sabato 19 OTTOBRE 2024 ORE 21:00
VIC' STREET VIA GIUSEPPE MARTUCCI 44
PRENOTA IL TUO TAVOLO
TEL.: 081662423
CELL.: 3356215087
CELL.: 3387981020
TRAMA
VIAGGIO NELLA STORIA DI NAPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA, LA DANZA E I PERSONAGGI STORICI DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI, LEGGENDE DEDICATE AI CIBI TRADIZIONALI DICERIE E RACCONTI NON DETTI ....
INCONTRO CON LA SIBILLA CUMANA, PARTENOPE, VIRGILIO, FERDINANDO IV,
Menù Pranzo + Spettacolo
1. PRANZO ( ANTIPASTO TAGLIERE STENDINO COMPRENDENTE IL SECONDO PIATTO+ PRIMO +DOLCE) + SPETTACOLO € 35,00 BEVANDE ESCLUSE
(€ 3,00 SERVIZIO E COPERTO)