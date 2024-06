Cena con delitto "La Janara"

Cena Spettacolo con Delitto LA JANARA, venerdì 25 OTTOBRE 2024 al Vic' Street di Napoli

ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA. Info 3387981020 oppure 081/662423

Menù

1. TAGLIERE STENGINO DI PRELIBATEZZE € 20,00 BEVANDE ESCLUSE

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ PRIMO PIATTO + DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + CALICE DI PROSECCO+ SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE

4. SUPER VIP GOLD

-Antipasti crudi di Mare

-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)

-Bottiglina di PROSECCO

-Frutta e Dolci

- Caffè e Amaro

€ 180,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA

(ad ogni menù si deve aggiungere € 3,00 servizio e coperto)

TRAMA:

inizi 900' napoletano, presso Benevento, un gruppo di archeologi e geologi durante una ricerca ritrovano un reperto archeologico molto particolare, si tratta del antico trattato Maleus Maleficareum del 1486 la data dell'inizio alla caccia alle streghe, presso l'albero di noci di Benevento. Dal ritrovamento iniziano degli eventi strani che coinvolgono l'intera comunità, spariscono bambini e vengono ritrovati morti il parroco della città Don Leonardo e il capo della polizia locale il comandante Giuseppe Verlizzi entrambi trovati senza vita presso un'antica casa abbandonata.

I sospetti cadono su tre persone in particolare

1. Giorgio il Proprietario del bar della piazza l'ultimo che ha visto in vita le due vittime

2. Milena la giovane studentessa appassionata di leggende che organizza passeggiate teatralizzate (Spesso con riferimento alla Janara)

3. Raffaella l'insegnate che negli ultimi giorni stava indagando da sola sulla sparizione di tre dei suoi alunni.

Esiste un 4° sospettato, qualcuno giura di aver visto la Janara per le strade della città, ma tutti ne hanno estrema paura!

A seguire Serata e Musica Napoletana.