Cena con Delitto Reparto Psichiatria presso il Vic'Street

VENERDI' 7 GIUGNO 2024 ore 21:00

info 081662423 oppure 3387981020



1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ PRIMO PIATTO + DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + CALICE DI PROSECCO+ SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE

4. SUPER VIP GOLD

-Antipasti crudi di Mare

-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)

-Bottiglina di PROSECCO

-Frutta e Dolci

- Caffè e Amaro

€ 180,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA

(ad ogni menù si deve aggiungere € 3,00 servizio e coperto)

TRAMA

Napoli 31 Ottobre 2017

Ore 19,30 il telefono della stazione di polizia squilla piu volte … una voce macabra scandisce poche parole “nel vecchio ospedale Psichiatrico Bianchi vi è un cadavere” …

Un corpo pendola dal soffitto della sala principale, non si tratta di un paziente è il Dott. Fabrizio Martinelli che è stato trovato senza vita. L’uomo più cinico e freddo della struttura forse il più cattivo ma anche il più equilibrato sembra si sia tolto la vita impiccandosi, ma ... molte cose non tornano l’uomo aveva le mani legate e dalle indagini era emerso che la morte non era avvenuta per soffocamento ma per la rottura del osso del collo … insomma sembra che qualcuno avesse legato il cappio al collo del dottore e poi lo avesse spinto giù dalla scalinata principale, infatti l'uomo alto 1.80 di corporatura robusta doveva essere stato spinto!!!

Sul pianerottolo del 1 piano vi erano 6 orme di ben definite quindi Fabrizio Martinelli prima di togliersi la Vita!!!

***Solo Tre persone si trovavano all'ora del Delitto all'interno della struttura nella struttura....

**Lisa l’infermiera la Moglie di Fabrizio Martinelli, aveva spostato l'uomo che le era sembrato un angelo con i suoi pazienti ma ultimamente aveva scoperto cose ambigue sul suo passato e voleva divorziare da lui....

Ma Fabrizio non ne voleva sapere!

Ed era diventato anche aggressivo .... ogni volta che ne parlavano

**Silvestro la guardia Penitenziaria che da oltre 30 anni lavorava a Villa Bianchi conosceva tutta la storia di Fabrizio Martinelli.... strane voci giravano sull'uomo .... E spesso i due che aveva avuto diversi battibecchi ... che terminavano sempre con una minaccia da parte di Silvestro di rivelare ogni cosa... molti si chiedevano di che segreto parlasse l'uomo....

E poi c'era ...

**Sonia l’unica pazza a cui era stato stranamente connesso di stare fuori dalla sua cella nelle ore serali per la sua ottima condotta ma soprattutto perché aveva avvisato il dott. Martinelli durante l’ultimo colloquio che aveva parlato con Elisabeth una paziente seguita dallo spietato dottore morta anni prima nell'ospedale in circostanze Misteriose

Tutti si chiedono come e morto il Dottor Fabrizio Martinelli ?

Il Dott. Martinelli era poco amato sia dai pazienti che dai collaboratori spesso esperimentava nuove teorie sui pazienti e costringeva i colleghi a turni massacranti ... un caso nello specifico curo il vecchio professore la piccola Elisabeth morta anni prima in circostanze misteriose proprio la notte di Halloween.... qualcuno parla di vendetta dello spirito irrequieto ....che vaga per le stanze dell'ospedale e molti giurano di averla vista ....ma ricorda che si tratta pur di persone poco ragionevoli....

Tocca a Te svelare il Mistero che si nasconde nel reparto psichiatria.... anche perché e l'unico modo che ti resta per uscire dal Gioco!