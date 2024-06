Cena con delitto "Il museo delle cere"

Cena Spettacolo con Delitto

il Museo delle Cere

Venerdì 27 SETTEMBRE 2024

VIC' STREET

TRAMA:

Victor un appassionato di opere d'arte e di storia antica apre in città il più grande spettacolare Museo delle Cere ricostruendo fedelmente spazi e statue dei personaggi vissuti in altre epoche, per far si che il suo progetto raggiunga il massimo della bellezza commissiona le sue statue di Cera a Luis un'artista visionario che sostiene di essere immortale e che realizza le sue opere cercando modelli verosimiglianti ad antichi personaggi storici. aleggia intorno a Luis però una oscura diceria .... tutti i modelli che posano per lui devono restare nell'anonimato e pare spariscono dopo la realizzazione dell'opera, qualcuno sostiene che lui le trasformi in statue di cera.....

Per la Grande inaugurazione Victor invita dei suoi amici che trova somiglianti a personaggi storici per realizzare uno spettacolo di benvenuto

Isabel

Clarissa

Giosuè

Ivan

Felicita

ma durante le prove poco prima dello spettacolo Victor Viene ritrovato morto nascosto tra nel laboratorio delle statue di Cera.... chi avrà ucciso l'ideatore del Museo delle ceri e perchè?

Menù disponibili

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ PRIMO PIATTO + DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + CALICE DI PROSECCO+ SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE

4. SUPER VIP GOLD

-Antipasti crudi di Mare

-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)

-Bottiglina di PROSECCO

-Frutta e Dolci

- Caffè e Amaro

€ 180,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA

(ad ogni menù si deve aggiungere € 3,00 servizio e coperto)