La rassegna musicale ‘Suggestioni d’autunno a tempo di musica’ al suo terzo appuntamento, con ingresso libero, propone un articolato programma dedicato ai grandi compositori classici e romantici. Mercoledì 30 novembre alle ore 18 presso il Teatro Salvo D’Acquisto in via Morghen, Napoli si terrà il concerto dal titolo ‘Viaggio nel cuore della musica dai classici a Brahms’, con la direzione artistica di Silvano Maria Fusco.

Due virtuosi solisti, il maestro Francesco Solombrino al violino, e Sara D’Allocco al pianoforte, si esibiranno proponendo brani di Mozart, Beethoven e Brahms: un repertorio che attraverserà il periodo classico fino ad approdare al filone neoromantico.

“Il viaggio musicale proposto — afferma Silvano Fusco — partirà dai massimi esponenti del classicismo musicale settecentesco per approdare ad una profonda intimità espressa in Brahms, nel quale la severa continuità con la tradizione classica si armonizza con il ricorso ad accenti romantici tipici dell’ottocento.” “Il violino, all’interno del recital per violino e pianoforte — prosegue Fusco — sarà entusiasmante e provocherà forti emozioni. La perfezione e la pulizia della musica mozartiana, nel percorso tracciato, proseguirà con il grande suono e la massiccia potenza espressiva di Beethoven giungendo alla conclusione, con il nuovo linguaggio musicale del periodo romantico, attraverso il suono innovativo e moderno di Brahms, un musicista che si trovò, consapevolmente, sullo spartiacque di un cambiamento culturale”

Aprirà il programma la “Sonata in mi minore per violino e pianoforte k 304” del compositore Wolfang Amadeus Mozart definito "il compositore più universale nella storia della musica occidentale" per ripercorrere, con la “Sonata n. 4 per violino e pianoforte in la min, op. 23”, il filone del classicismo viennese con l’ultimo rappresentante di rilievo Ludwig van Beethoven, l’artista eroico” capace di trasmettere attraverso la sua opera ogni sua emozione, esperienza personale o sentimento, anticipando quello che fu il periodo romantico pur rispettando le regole della tradizione del classicismo. Il programma del concerto, con l’esecuzione della “Sonata n. 1 per violino e pianoforte in sol maggiore, op. 78” di Johannes Brahms concluderà il viaggio a cui è ispirato il titolo della serata. La musica brahmsiana, esprimendo un senso di affettiva profondità e di dolcezza poetica (soprattutto nell'ultima produzione pianistica, sinfonica e cameristica) si accompagna alla tendenza a prediligere la spontaneità dei tratti della musica popolare viennese e ungherese.



Francesco Solombrino

Allievo di Giovanni Leone (celebre viola del Quintetto Chigiano), si diploma in violino con il massimo dei voti, lode e menzione speciale. Si avvale inoltre, durante il suo percorso di perfezionamento musicale, della guida dei Maestri Cristiano Rossi, PierNarciso Masi, Pavel Vernikov, Franco Gulli, Norbert Brainin, Hatto Bayerle, Piero Farulli, Valentin Berlinsky.

Le importanti affermazioni in vari concorsi quali il premio A. Postacchini di Fermo, il Premio Campagnoli ed il concorso Citta di Viterbo, lo hanno portato ad esibirsi nei maggiori centri italiani ed europei con artisti del calibro di Thiollier, Canino, Cominati, Mamou, Andaloro, Giuffredi, Braconi Votano, Stuller, Pesthy, Ivanov, Rozhdestvensky, Lucchesini, Meunier.

Dal 1999 è primo violino solista della Nuova Orchestra Scarlatti, con la quale, oltre alla prestigiosa stagione concertistica presso l’Auditorium della RAI di Napoli, ha effettuato tournées internazionali (Berlino, Mosca, San Pietroburgo, Gerusalemme, Beirut, Pechino).

È uno dei membri fondatori nel 2000, in qualità di violista, del Quartetto d’archi Savinio, con il quale ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti quali il 1° Premio nel Concorso di Musica da Camera di Caltanissetta, il 1° Premio V. Rimbotti (Accademia Europea del Quartetto), 3° Premio D. Sostakovic International String Quartett Competition Moscow.

Con il Quartetto Savinio si esibisce per le maggiori istituzioni concertistiche: Amici della Musica di Firenze, Ravello Festival, Unione Musicale di Torino, Sala Caikovskij di Mosca, Wilton Hall di Londra, Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Washington, San Paolo del Brasile.

Ha fondato nel 2012 il Silk Trio con il quale sarà impegnato in una lunga tournée in Cina.

Ha inciso per Amadeus, Classic Voice, Stradivarius, Mode Records di New York, Decca, Camerata di Tokyo, Brilliant.

Ha tenuto Masterclass in Spagna, Turchia, Romania. Vincitore del Concorso a cattedra per esami e titoli, è docente di violino presso il Conservatorio Nicola Sala di Benevento.



Sara D’Allocco

Sara Inizia lo studio del pianoforte a 7 anni, sotto la guida del M. Raffaele Prodomo e, sin da piccola, si esibisce in festival e concorsi pianistici regionali, nazionali ed internazionali ottenendo sempre prestigiosi riconoscimenti. Prosegue gli studi al Conservatorio di Napoli con i M. Angela Morrone e Salvatore Biancardi, e consegue con il massimo dei voti e la lode la Laurea di II Livello in Pianoforte e Musica da camera. Si perfeziona, inoltre, con i Maestri Orazio Maione ed Annamaria Pennella. Partecipa a Masterclass con il M. Vincenzo Balzani, il Trio Atos ed il Trio Morgenstern a Napoli; a Dresda con il M. Arkadi Zenziper, a Firenze con il M. Piernarciso Masi con il quale cura sia il repertorio solistico che cameristico. Al suo attivo ci sono molte collaborazioni come pianista accompagnatore in festival e masterclass. Tra le collaborazioni più rilevanti, quelle tenute per i corsi di perfezionamento di Flauto traverso dell’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, nella classe del Maestro M. Valentini, che seguirà poi nei corsi di Roma, Arezzo, Novara e Santa Margherita Ligure (GE). Si esibisce per diverse realtà musicali, come l’Associazione Napolinova di Napoli, la Fondazione W. Walton e La Mortella di Ischia, gli Incontri Musicali Sorrentini, l’Associazione Amici della musica di Massa Marittima (GR), la Società Umanitaria di Napoli, il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, Piano City Napoli, Musicamica di Santa Margherita Ligure, etc.Nel 2014 è ospite negli Studi Televisivi di Rai 3 per la trasmissione “Le falde del Kilimangiaro”, durante la quale si esibisce in diretta, in duo a quattro mani, accompagnando un servizio sul compositore A. Dvorak. Dal 2015 fa parte dell’organico fisso del Concerto Inaugurale della manifestazione PianoCity Napoli. Sempre nel 2015 si esibisce per la rassegna musicale “Notti Magiche alla Reggia”, nel giardino antistante la Reggia di Caserta, accompagnata dall’orchestra G.O.R. Nonostante i suoi studi nel campo solistico predilige il discorso cameristico, “che stabilisce una reciprocità di reazioni a partire dalla necessità di costruire un’intesa in duo, in trio o in qualsiasi altra combinazione possibile”.



‘Suggestioni d’autunno a tempo di musica’, la rassegna di musica classica e contemporanea, è organizzata dalle associazioni Sannio Arte e Cultura e Santa Maria di Loreto con la direzione artistica di Silvano Maria Fusco e Angelo Iollo.

Prossimo appuntamento ‘Concerto in bianco e nero Duo Pianistico Andreia’ ( 5 dicembre )



La rassegna è organizzata con il contributo della Regione Campania e del MIC Ministero dei Beni Culturali. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Volta alla valorizzazione e alla diffusione della musica operistica e concertistica, la rassegna, ideata e organizzata da Angelo Iollo e Silvano Maria Fusco, punta alla divulgazione e alla conoscenza della musica attraverso la condivisione di momenti culturali tra le generazioni, stimolando l’interesse dei giovani, nonché ad ampliare l’offerta culturale inserendosi nel percorso turistico dei flussi in visita presso i siti culturali d’interesse cittadino situati nel quartiere del Vomero.



Programma:

W. A. Mozart: Sonata in mi minore per violino e pianoforte k 304

Allegro

Tempo di minuetto

L. v .Beethoven: Sonata n. 4 per violino e pianoforte in la min, op. 23

Presto

Andante scherzoso più Allegretto

Allegro molto

J. Brahms: Sonata n. 1 per violino e pianoforte in sol maggiore, op. 78

Vivace ma non troppo

Adagio

Allegro molto moderato



L'Associazione Artistico-Culturale "Sannio Arte e Cultura" si ripropone di creare numerosi appuntamenti internazionali nei vari ambiti culturali favorendo le attività musicali e teatrali per coniugare l'esigenza della divulgazione della cultura nel Sannio con quella della valorizzazione dei luoghi di interesse storico ed artistico di cui è ricco il nostro territorio, senza trascurare il piacere dell'intrattenimento e del divertimento che derivano dal godimento di una interessante e piacevole manifestazione.

Negli appuntamenti proposti dal 2005, anno di nascita, l'associazione ha presentato il mondo dell'arte nelle sue più diverse sfaccettature attraverso l'esibizione di svariate formazioni. Tra le tante attività e i concerti organizzati nel territorio campano e nell’area meridionale nazionale l’Associazione vanta l’organizzazione di diversi concerti di musica sacra e antica riuscendo spesso a portare gruppi strumentali importanti di musica medioevale, con spettacoli in costume e strumenti d'epoca. Attualmente organizza spettacoli in location importanti quali Teatro Massimo di Benevento, Chiesa di Sant'Anna di Benevento, Palazzo Zevallos a Napoli, Castello di Grottaminarda(AV) e Gesualdo(AV) e collabora con importanti festival internazionali quali il Festival Internazionale di Tagliacozzo, il Festival del Cilento, il Festival Internazionale della musica da camera.

L'Associazione Musicale "Santa Maria di Loreto" è nata con il preciso intento di privilegiare l'Arte e gli Artisti Italiani e nel contempo proporre attività, corsi di formazione, laboratori musicali e programmi non consueti e di indiscussa qualità artistica di interesse nazionale ed internazionale. Questa programmazione trova origine da una lunga e rigorosa ricerca musicologica e filologica svolta presso diverse biblioteche italiane e presso il conservatorio di musica San Pietro a Majella. L'originalità dei programmi e la primaria passione per la ricerca hanno permesso la realizzazione non solo di manifestazioni concertistiche ed artistiche in genere, ma anche di convegni di studi specialistici, che hanno aperto discussioni e dibattiti. E ciò è stato possibile stante la partecipazione di relatori altamente qualificati.

Da non dimenticare il certosino lavoro delle revisioni critiche, letterarie e musicali che sempre hanno accompagnato la programmazione artistica dei concerti. L'Associazione Musicale sin dalla sua costituzione ha operato sotto l'egida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento Spettacolo ed ha collaborato con vari Enti locali: Regioni, Province, Comuni, per l'effettuazione della sua attività.



Viaggio nel cuore della musica dai classici a Brahms

30 novembre 2022 ore 18

Teatro Salvo d’Acquisto via Morghen,58 Napoli

Concerto a cura di Silvano Maria Fusco

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Evento di beneficenza. Info e donazioni al botteghino.

mail: sannioartecultura@libero.it

https://santamariadiloreto.webnode.it

mail: santa_mariadiloreto@libero.it