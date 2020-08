“Viaggiatori e Musicisti del Grand Tour settecentesco” al Parco Archeologico delle Terme di Baia

Nell'ambito della rassegna di Scabec 'Campania by Night', la Campania del Grand Tour rivive giovedì 27 agosto al Parco Archeologico delle Terme di Baia con “Campi Flegrei: Viaggiatori e Musicisti del Grand Tour settecentesco”, a cura di Progetto Sonora, che propone visite guidate e spettacoli musicali con un doppio turno di ingresso alle ore 18 e alle ore 19,15.

Al tour del Parco Archeologico seguirà lo spettacolo del Sonora Ensemble,composto da Sara Brandi al flauto, Giuseppe Lettiero al clarinetto e Alfonso Valletta al fagotto, che eseguirà composizioni di grandi musicisti che hanno visitato la Campania di fine ‘700, su tutti Mozart. Alla musica si alternerà in scena una narrazione a tema con un testo in forma di dialogo di Ottavio Costa, architetto, attore e regista esperto dei Campi Flegrei, con l’attrice Adria Mortari sulla produzione letteraria e le corrispondenze di illustri viaggiatori ed amanti dei Campi Flegrei, dai tempi dei romani a Goethe, Dumas, Lord Hamilton.

Ingresso da Via Lucullo, 94, costo del biglietto: intero euro 5,00, ridotto under 30 e over 65, ingresso gratuito per Under 18 e portatori di Handicap (acquistabile con biglietto omaggio), vendita su Azzurro Service. Repliche il 3 e il 10 settembre.