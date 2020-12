Viaggi nel Mistero su De Rebus Neapolis Channel

L’Associazione Culturale De Rebus Neapolis, presenta attraverso il canale network YouTube in collaborazione con l' I. S. P. (INDAGINI E STUDI SUL PARANORMALE) la serie "I VIAGGI NEL MISTERO". Programma di impianto esoterico e parascientifico, dedicato ai fenomeni inspiegabili e casi irrisolti dalla scienza 'ufficiale'.

Ideato da Marianna Gagliardi e Davide Laino, studiosi del paranormale ed esoterismo. Temi tratti dai Tour della De Rebus Neapolis, all'ordine del giorno casi di presenze demoniache, eventi paranormali, stregoneria, culti misterici, segreti alchemici, antichi Egizi, occulto nei luoghi sacri. Esistono luoghi completamente diversi da ogni altro luogo, luoghi enigmatici, affollati di presenze dimenticate ed inafferrabili, questi sono i luoghi del mistero. Siamo davvero certi di conoscere anche ciò che non ci è dato conoscere? Cercheremo e troveremo molte risposte a tante di queste domande nella nostra serie di filmati.



Se vorrai approfondire gli argomenti trattati ed esserne protagonista in assoluto, allora non esitare, prenota un tour nei luoghi del mistero, lo farai con i nostri narratori dei filmati, esperti del mistero, studiosi di esoterismo e paranormale.

Per Prenotare puoi farlo attraverso il nostro sito web o chiamando al recapito telefonico di seguito riportato:

Unico recapito telefonico:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

-Whatsapp:3511258465

-Sms: 3511258465

-EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

-Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis