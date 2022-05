"Via delle Magnolie 11" in scena al Sancarluccio

Prezzo non disponibile

La scuola di recitazione teatrale e cinematografica “La Falegnameria dell’Attore” debutta come compagnia e mette in scena i suoi allievi della Masterclass d’eccellenza in una commedia brillante dal titolo “Via delle Magnolie 11”. L'appuntamento è al Nuovo Teatro Sancarluccio dal 6 al 8 maggio.

La pièce, liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Stefania Bertola, edito da Einaudi, racconta le vicende dei Boscolo, una famiglia truffaldina e decisamente sopra le righe che abita a Rivabella, un'immaginaria cittadina del Piemonte. Complici un testamento nascosto e un’eredità rivendicata dai parenti americani, i personaggi cavalcano una girandola di eventi esilaranti, mentre le loro vite procedono tra innamoramenti, gelosie, gare di ballo, quiz televisivi e finanche nonne influencer con tanto di followers.

Diretti da Riccardo Citro e Gigliola de Feo, che cura anche l’adattamento, gli attori portano con maestrìa sulla scena personaggi abilmente cesellati nei cui tratti è facile, per gli spettatori, ritrovare qualcosa di sè di cui sorridere.

"Il lieto fine è assicurato, così come le risate, ma non è detto che sia un addio perché con i Boscolo non si può mai essere sicuri di nulla!"

