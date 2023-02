Vernissage - Sustainable Cocktail Bar & Food Area entra nel network #PlasticaZero di Greenpeace

Continua l’iniziativa #PLASTICAZERO, con cui Greenpeace insieme ai propri volontari vuole creare una rete di locali che hanno deciso di “entrare in azione” per ridurre l’inquinamento da plastica dei nostri mari.



I volontari del Gruppo Locale di Napoli hanno organizzato a Napoli, insieme a VERNISSAGE in Via Vincenzo Bellini 34, dalle ore 18:30, un aperitivo per annunciare l’entrata nel network #PLASTICAZERO, di un quinto locale dopo CAFFETTIAMO a Bagnoli e al Vomero, NAM43 in Via Costantinopoli, Menhir a Pozzuoli e ‘O WOK in Via Duomo 195.

Vernissage aderirà ufficialmente alla rete, rendendo pubblico il proprio impegno a non utilizzare prodotti in plastica usa e getta.



Diventare un locale #PLASTICAZERO vuol dire prima di tutto aderire ai nove punti del Manifesto ed eliminare i prodotti di plastica usa e getta più diffusi, dai bicchieri di plastica alle cannucce, dai piatti alle bottiglie. I locali entrati nella rete renderanno pubblica la loro adesione esponendo il logo dell’iniziativa e si impegnano a promuovere attività per sensibilizzare i propri clienti e fornitori su tale problematica, come l’aperitivo organizzato il 15 Febbraio prossimo presso Vernissage.



L’aperitivo si svolgerà in un ambiente conviviale e amichevole, a Zero Plastica, e darà l’opportunità di approfondire le buone pratiche contro il monouso.