"La verità di Freud", in scena la commedia di Stefania De Ruvo

il 9 e 10 settembre, presso Villa Savonarola a Portici, la compagnia teatrale "Buio in sala" presenta La Verità di Freud di Stefania De Ruvo.

Regia Di Ramona Di Martino

Secondo Freud la nostra personalità è caratterizzata da ES, IO e SUPER IO.

Es rappresenta la parte non organizzata di noi stessi ed è connessa a pulsioni interne come fame, sesso e impulsi irrazionali e nella nostra commedia è anche volgare e chiassoso.

SUPER IO invece rappresenta il concetto di bene/male o giusto/sbagliato tramandato da genitori, insegnati , modelli di riferimento. Insomma Il super Io è quello che ci fa sentire in colpa quando sappiamo di aver sbagliato e ci scandisce obblighi morali e di condotta. Na

pesantezza diciamoci la verità!

IO poverino ha il compito di mantenere in equilibrio es e Super Io mitigando le loro volontà e mostrandosi al mondo intero.

Nadia, la nostra protagonista, purtroppo non riesce a gestire ES e SUPER IO e si ritrova sbandata tra momenti di impulsi irrazionali e turbinii di sensi di colpa generati da obblighi morali verso la famiglia.

Tutti i personaggi della commedia avranno fatto vincere una parte della propria personalità chi ES come Vera (amica di Nadia) e Marco (Fratello di Nadia) e chi il SUPER IO come la Mamma e la sorella di Nadia.

Riuscirà Nadia a trovare il suo equilibrio? Soprattutto riusciremo a capire quanti fratelli ha Baldo? Chi è Baldo? Beh venitelo a scoprire!



Ps. Dimenticavo! Es e Super IO non sono visibili oppure dovremmo stare tutti in cura da nu bbuone dottore.

