Torna il Vera Pizza Day: la maratona di 24 ore in giro per il mondo che dà il via al 40esimo anniversario di AVPN

Parte il countdown per la quarta edizione del Vera Pizza Day, l’evento che attraversa tutti i continenti per celebrare il prodotto bandiera del Bel Paese. Primo appuntamento del calendario AVPN per un 2024 che vedrà l’associazione celebrare 40 anni di storia attraverso un ricco calendario di iniziative in Italia e all’estero. Una partenza in grande stile, quindi, con un evento che nelle passate edizioni è stato capace di calamitare l’attenzione di milioni di appassionati sparsi in ogni angolo del mondo.

C’è quindi grande attesa per la tradizionale accensione del fuoco di sant’Antuono, realizzata alle ore 0.00 di mercoledì 17 gennaio presso la sede AVPN di Capodimonte, dal segretario generale Paolo Surace che darà il via al Vera Pizza Day 2024 per un viaggio unico alla scoperta dei tanti volti della pizza. Ben 16 i Paesi coinvolti con un programma di 22 masterclass, tutte da vivere in diretta streaming sul canale Youtube pizzanapoletanaverace , dalle ore 0:00 alle 24:00 del 17 gennaio.

“E’ il nostro primo appuntamento del 2024- racconta Antonio Pace, Presidente AVPN – che dà il via ad un anno di festeggiamenti in occasione del nostro quarantennale. Il Vera Pizza Day è l’evento che forse meglio incarna il nostro desiderio di divulgare la vera pizza napoletana in ogni dove, confermando la pizza come il prodotto food più amato al mondo e un fenomeno sempre più globale che non ha confini né geografici né linguistici. Valori fondamentali in cui crediamo da sempre e che, quest’anno più che mai, costituiscono il file rouge di tutti i prossimi eventi in programma. Il tutto in una data, quella del 17 gennaio, per noi particolarmente significativa anche perché fu quella che scegliemmo per l’inaugurazione della nostra sede di Capodimonte. E’ quindi per noi motivo di soddisfazione poter sottolineare come questa data che tutti avevano dimenticato sia poi diventata la ricorrenza che celebra la pizza in tutto il mondo”.

Tanti gli appuntamenti che animeranno la quarta edizione del Vera Pizza Day, che quest’anno vede il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. Si parte in Australia con la prima masterclass, ore 0:30 italiane, per poi spostarsi alla volta del Giappone, Cile, Usa East Coast, Cina, Usa West Coast, Egitto, Turchia, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Regno Unito, Brasile, Canada, Perù, Italia e di nuovo Polonia e Stati Uniti. Due le new entry: la prima masterclass in lingua cinese e il doppio appuntamento dal Sud America (Cile e Perù).

Il viaggio continua con “Un abbinamento verace”, la masterclass tenuta da Massimo Di Porzio (Vice Presidente AVPN), Tommaso Luongo (Presidente AIS Campania), Antonio Grasso e Salvatore Salvo che fa da preview al progetto di food pairing, ideato da AVPN in collaborazione con AIS Campania.

La maratona prosegue con "La Verace senza confini", ore 15.30, convegno sull’importanza della diffusione della pizza nel mondo come motore di sviluppo territoriale, turistico ed economico, con il quale si rinnova la collaborazione con la Fondazione Univerde, diretta da Alfonso Pecoraro Scanio. Al talk verrà abbinata l’assegnazione dei Sant’Antuono Awards, il riconoscimento dedicato a comunicatori, giornalisti e a tutti coloro che si sono particolarmente distinti nella divulgazione della cultura della pizza napoletana. In conclusione uno spazio dedicato ai partner dell’evento per riflettere su quanto il settore della pizza incida sulla loro attività, soprattutto in relazione all’espansione dell’universo pizza che continua a conquistare nuovi mercati internazionali.

Il convegno e l’iniziativa Vera Pizza Day vede la partecipazione di partner di livello internazionale come il Molino Dallagiovanna, Le 5 Stagioni, Molino Denti, Cirio, Latteria Sorrentina, Gi.Metal e Woody Brikkets. Partner tecnici dell’iniziativa sono le tre giovani realtà Jungle Juice ADV, Sokan Communication e Branding Records.

Il Programma completo con orario italiano:

0.00 - 0.30 | Italia

Saluti Iniziali e Accensione Fuoco con Paolo Surace

presso: Sede AVPN

Lingua parlata: Italiano - Inglese

0.30 - 1.30 | Australia

Masterclass con Johnny Di Francesco

presso: 400 Gradi, Melbourne

Lingua parlata: Inglese

1.30 - 2.30 | Giappone

Masterclass con Manabu Odawara e Prof. Ishida Masayoshi

presso: AVPN School Japan, Shiga Kyoto

Lingua parlata: Giapponese

2.30 - 3.30 | Cile

Masterclass con Renato Colombo e Milton Quinzacara

presso: Ciudad de Pie, Valparaiso

Lingua parlata: Spagnolo

3.30 - 4.30 | USA East Coast

Masterclass con Ettore Rusciano

presso: Menomale, Washington

Lingua parlata: Inglese

4.30 - 5.30 | Australia

Masterclass con Roberto Di Massa e Lucio De Falco

presso: AVPN School Sydney

Lingua parlata: Inglese

5.30 - 6.30 | Cina

Masterclass con Paolo Salvo

presso: Bottega Shanghai

Lingua parlata: Cinese

6.30 - 7.30 | USA West Coast

Masterclass con Peppe Miele

presso: AVPN School Los Angeles

Lingua parlata: Inglese

7.30 - 8.30 | Egitto

Masterclass con Dareen Akkad

presso: What The Crust, Il Cairo

Lingua parlata: Arabo

8.30 - 9.30 | Turchia

Masterclass con Alp Gunduzalp

presso: AVPN School Turkey, Istanbul

Lingua parlata: Turco

9.30 - 10.30 | Francia

Masterclass con Ludovic Bicchierai

presso: AVPN School France, Martigues

Lingua parlata: Francese

10.30 - 11.30 | Germania

Masterclass con Massimo Cesaro & Mohamed El Rhayati

presso: Gold of Naples, Aquisgrana

Lingua parlata: Tedesco

11.30 - 12.30 | Polonia

Masterclass con Ewelina Przygocka & Michal Smejda

presso: AVPN School Poland, Poznan

Lingua parlata: Polacco

12.30 - 13.30 | Spagna

Masterclass con Antonia Ricciardi

presso: AVPN School Spain, Granada

Lingua parlata: Spagnolo

13.30 - 14.30 | UK

Masterclass con Armando Imparato & Berardo Caggiano

presso: Cresci, York

Lingua parlata: Inglese

14.30 - 15.30 | Brasile

Masterclass con Guilherme Finamore e Andrè Guidon

presso: Andolini, San Paolo

Lingua parlata: Portoghese

15.30 - 16.30 | Italia

Convegno “La Verace senza confini” e Sant’Antuono Awards

presso: Sede AVPN, Napoli

Lingua parlata: Italiano

16.30 - 17.30 | USA East Coast

Masterclass con Pasquale Illiano

presso: Pasquale’s, Wakefield Rhode Island

Lingua parlata: Spagnolo

17.30 - 18.30 | Canada

Masterclass con Pasquale Ponticiello & Tomo Kovacek

presso: Verace, Oakville

Lingua parlata: Inglese

18.30 - 19.30 | USA East Coast

Masterclass con Pasquale Cozzolino

presso: Ribalta, New York

Lingua parlata: Inglese

19.30 - 20.30 | Perù

Masterclass con Luis Bolivar

presso: Flama, Lima

Lingua parlata: Spagnolo

20.30 - 21.30 | Italia

Masterclass con Antonio Grasso e Salvatore Salvo, in collaborazione con Tommaso Luongo, Pres. AIS Campania e Massimo Di Porzio

presso: Sede AVPN di Napoli

Lingua parlata: Italiano

21.30 - 22.30 | Polonia

Masterclass con Kamil Sohajko e Jacek Plecinski

presso: Olio, Gliwice

Lingua parlata: Polacco

22.30 - 23.30 | Usa West Coast

Masterclass con Joe Fugere & Javier Nicolas

presso: Tuttabella, Seattle

Lingua parlata: Inglese

23.30 - 24.00| Italia

Saluti Finali

presso: Sede AVPN di Napoli

Lingua parlata: Italiano – Inglese