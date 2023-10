Con "Ventris Tui" si chiude la rassegna “Extra Moenia – Il centro esploso”

Dopo un mese di successi, cala il sipario su “Extra Moenia – Il centro esploso” II edizione, la rassegna di spettacoli e concerti a cura dell’associazione Domenico Scarlatti nell’ambito di “Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica”, il progetto promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo del Ministero della Cultura.

L’ultimo appuntamento della rassegna è fissato per martedì 31 ottobre alle 19, presso la Chiesa dell’Immacolata a Capodichino (Piazza Giuseppe Di Vittorio 32), Ventris Tui scritto da Don Doriano Vincenzo De Luca. Ingresso gratuito. Il dolore e la sofferenza della passione dal punto di vista di Maria sotto la croce. Una meditazione drammaticamente attuale che non puó non riportarci al momento storico in cui viviamo dove troppe madri stanno piangendo la scomparsa dei loro figli.

In scena, il mezzosoprano Raffaella Ambrosino nel ruolo di Maria, Patrizio Rispo voce recitante in quello di Giovanni, Daniela Ioia è Maddalena, Flavio Altieri è Gesù e Andrea Ambrosino è l’Angelo. Sul palco anche Ensamble strumentale Maria Malibran, Direttore Enzo Amato. Adattamento musicale di Riccardo Ambrosino, coreografie di Irma Cardano, costumi di Giovanna Panico. Regia Raffaella Ambrosino.

Per prenotare gli spettacoli

www.extramoenia.cloud/prenota-i-tuoi-eventi.html

info line 081 543 7430

info@domenicoscarlatti.it