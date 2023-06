VENTIPERVENTI 2023 Fluxus 60th anniversary celebration plus one

Mercoledì 28 giugno 2023 alle ore 18 presso Lineadarte Officina creativa, via S.Paolo ai tribunali 31, inaugura la Mostra internazionale del piccolo formato VENTIPERVENTI, XXxXX, 20 cm per 20 cm, la manifestazione giunta alla sua sedicesima edizione ha visto la partecipazione dal 2007 ad oggi oltre 2000 artisti, che hanno esposto le loro opere; .giovani creativi insieme ad artisti emergenti ed artisti affermati offrano al pubblico 'opportunità di ammirare un'ampia varietà di opere e di stili e spesso rappresentano un'interessante occasione per scoprire nuovi talenti e tendenze artistiche emergenti.

Ideatori e curatori di questo progetto sono Gennaro Ippolito e Giovanna Donnarumma fondatori di Lineadarte Officina Creativa il saggio critico del catalogo è affidato al professor Rosario Pinto

Questa edizione vuole omaggiare nel sessantesimo della sua formazione il movimento artistico Fluxus, nato alla fine degli anni '50.

La corrente artistica Fluxus, nata alla fine degli anni '50, rappresenta una forma di espressione artistica multidisciplinare che unisce musica, poesia, teatro, danza e arti visive. Il movimento, caratterizzato dalla sperimentazione e dalla libertà creativa ( così come nello spirito del Ventiperventi), ha cercato di abbattere le barriere tra arte e vita quotidiana, proponendo un'arte che fosse accessibile a tutti. I suoi esponenti, tra cui George Maciunas, Nam June Paik e Yoko Ono, hanno creato opere che invitavano il pubblico a partecipare attivamente e a diventare parte integrante dell'opera stessa. Il Fluxus ha rappresentato una vera e propria rivoluzione culturale, che ha influenzato l'arte contemporanea a livello globale.

Scrive il Prof. Rosario Pinto

“Storicizzare convincentemente Fluxus è praticamente impossibile: potremmo definire tale impresa come quella della leggenda del bambino che pretendeva di svuotare il mare col secchiello.

Un'impresa impossibile svuotare il mare col secchiello, ma anche costringere Fluxus nella morsa di un racconto narrativo della sua storia, una storia di cui non si ha una documentazione effettivamente legata alla consistenza di un dato documentario massicciamente convincente, dal momento che ciò che ci restituisce il 'racconto' corrente su Fluxus è solo il frutto di una narrazione offerta da una interpretazione personale di chi certe cose ha potuto osservarle direttamente, passandole poi, al vaglio soggettivo della propria personale sensibilità.

A nostro giudizio, perciò, il primo modello delle dinamiche Fluxus potrebbe essere identificato proprio nella narrazione stessa del fanciullo che tentava - inutilmente, è ovvio - di prosciugare il mare prelevandone l’acqua con un secchiello, provvedendo, quindi, a riversarla sulla sabbia della battigia, immaginando l’attivazione di un ‘flusso’ indeterminato e costante capace di giungere alla conclusione dell’essiccamento del mare.”



artisti

_guroga - Laura Agostini - Patrizia Aletta - Mateos Alicante - Franco Altobelli - Gemma Amoroso - Argiolas Andreina - Sergio antonuccio - Giovanni Ariano - Miguel Avila - Miguel Avila - Franco Ballabeni - Ciro Balzano - Marianna Battipaglia - Maria Bellucci - Luisa Bergamini - Virginia Bernal - Chiara Bertoncello - Maria Bifulco - Lorenzo Bocca - Rovena Bocci - Mariella Bogliacino - Cecilia Bossi - Rossana Bucci - Rosario Buccione - Greg Buttay - Ivana Cabriolu - Antonio Carbone - Umberto Carotenuto - Rosaria Cecere - fabiola cenci - Ciro Cioffi - Paolo Cipriani - Mario Citro - Mario Cobàs ( Carchini) - Patrizia Maria Cocchiarella - Carmen Colonna - Maria Grazia Colonnello - Anna Coppola - Enzo Correnti -Gianluca Cresciani - Paul Csaba - Bruno D’Angelo - gabriel de gaudi - Raffaella De Stefano - Albina Dealessi - Carmen Delle Donne - Carmine Dello Ioio - Anna DI lauro - LuciaDi miceli - MartinaDi Russo - Marcello Diotallevi - Giovanna Donnarumma - Epeo - Antonella Esposito - Cinzia Farina - Laura Felici - Luc Feriens - Piera Fidentea - Antonino Filizzola - Giuseppina Filizzola - Francesco Gallo - Rosalie Gancie - Fiorentina Giannotta - Graziana Giunta - Sergio Guerrini - Stefania Guiotto - Il Lepido - Gennaro Ippolito - francesco Franco iuliano - Benedetta Jandolo - Magdalena Kacperska - Luis María Labrador temprano - undeterred lartenonguardainfacciaanessuno - Maria Antonietta Letizia - Patrizia Letta - Oronzo Liuzzi - Mariano Lo Gerfo - Marina Lombardi - Lucia Longo - Antonio Lubrano Lavadera - Luc Fierens - Serse Luigetti - RuggeroMaggi - Sofia Maglione - Antonella Maione - MariaManna - Silvia Marchionne - Calogero Marrali - Emanuele Marsigliotti - Biancamaria Martinelli - Giordano Martone - Maria Mascia - Francesco Matrone - Monica Michelotti - Arturo Millan - MIrta - Giorgio Moio - Fernando Montà - Gianremo Montagnani - Ljdia Musso - Celeste Napolitano - Melita Olmeta - Enzo Pagano - Csaba Pal - Cristiano Pallara - Susanna Pellegrini - Salvatore Pepe - Chiara Pepe - Svetana Pesetsnaya - Bruno Pierozzi - Maria Piscitelli - Silvio Pozzati - Veronique Pozzi Paine’ - Anna Quadretti - Silvia Rea - Giampiero Reverberi - Mavi Rico Vidal - Ina Ripari - Remo Romagnuolo - Luciano Romualdo - Marcia Rosenberger - Serena Rossi - Stefania Rosso - Romina Russo - Stefania Russo - Fabio Santi - Carmela Sbrescia - roberto scala - Domenico Severino - Radina Springborn - Salvatore Starace - Andrea & Rebecca Sterpa - Ivana Storto - unplatonic Street Art - Ezra Tavassi - Salvador Torres - Ilia Tufano - Antonietta Vaia - Diana Isa Vallini - Generoso Vella - Vera Veronesi - Claudia Vianello - Antonio Vidal Maiquez - Paolo Villani - Raffaella Vitiello - Marina Vitolo - Whatifier.



La mostra sarà visitabile presso Lineadarte Officina Creativa, via San Paolo ai tribunali 31, ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00 (possono variare, verificare sempre via telefono) ed in nostop su www.ventiperventi.org

Catalogo in sede

Saggio critico Rosario Pinto

Infoline: lineadarte@gmail.com - 3275849181 oppure 3342839785