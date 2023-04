Venerus in concerto all'Arena Flegrea

Sarà Venerus il secondo ospite del Noisy Naples Fest per il double bill in programma il 19 luglio all’Arena Flegrea, con i BAUSTELLE.

Il cantautore, polistrumentista e produttore originario di San Siro si esibirà al festival partenopeo, anticipando il set della band guidata da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, che ritorna sulle scene con "Elvis", l'attesissimo nuovo album in uscita il 14 aprile per BMG.



Talentuoso ed eclettico artista che ha contribuito a innovare la scena musicale contemporanea, Venerus torna a esibirsi dal vivo con Tour Segreto 2023. La tournée estiva, prodotta da Vertigo, a supporto del nuovo disco in uscita prossimamente per Asian Fake/SonyMusic.Ad un anno di distanza dal tour “Estasi degli Angeli” e dalle date tutte sold out di “Piano Soltanto”, che l’ha visto esibirsi in solitaria in due speciali live italiani e per la prima volta in Europa, Venerus tornerà ad incantare le platee dei principali festival estivi italiani con uno show totalmente inedito. In scaletta, i brani del nuovo album anticipato lo scorso inverno dal singolo “Resta qui”, oltre quelli del precedente lavoro “Magica Musica”, certificato Disco d’oro.Andrea Venerus è un'anima libera dalle etichette del genere. Cantautore, polistrumentista e producer che sa unire soul e R&B all’elettronica, con uno stile unico che ridefinisce le regole e confini della musica pop, esplorando dimensioni del suono senza porsi limiti. Unendo parole e sonorità in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo. Il Tour Segreto sarà una nuova occasione per entrare nel mondo dell’artista che on stage si rivela al suo pubblico coinvolgendolo in un’esperienza sempre diversa.



Il doppio concerto di Baustelle e Venerus si aggiunge al cartellone della rassegna Noisy Naples Fest che ha già annunciato: 99 Posse, James Senese, Foja e Gabriele Esposito (17 giugno), OneRepublic (12 luglio), Mr Rain (13 luglio), Maluma, Chimbala, Fred De Palma, Baby K (16 luglio - alla Mostra d'Oltremare), Eduardo De Crescenzo (25 luglio) e Carl Brave (27 luglio).

