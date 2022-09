Morgan & Megahertz, Dj Uncino & Friends, Totò Poetry Culture e Dj Marco Corvino live per “Vedi Napoli e poi...torni”

Un week end ricco di musica per la rassegna itinerante "La musica che gira intorno" che fa parte delle tre linee del progetto turistico-culturale “Vedi Napoli e poi… torni” finanziato dalla Regione Campania con Fondi POC 2014/2020 - Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2022 e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli.

A cura di Ravello Creative Lab Srl, che ha affidato la direzione artistica a Peppe Barra e a Dj Uncino, “La musica che gira intorno” propone il settimo e l'ottavo appuntamento con doppi concerti ricchi di artisti e dal sound diversificato.

Sempre ad ingresso libero il giorno venerdi 2 settembre (ore 21 presso il Parco Lieri di Napoli) è dedicato alla musica elettronica-cantautorale e rock del milanese Morgan, affiancato da Megahertz; e dai beat hip hop di Dj Uncino che per l'occasione raduna i Friends per una parterre che costituisce il meglio della scena rap e urban napoletana.

Originario di Acerra Uncino è il Dj ufficiale di Luchè ed è tra le figure di spicco del mondo del djing nazionale. Presenterà dal vivo il suo ultimo album "Cambio Rotta" che consolida la sua crescita come producer e lo proietta verso un futuro fatto di sonorità urban club. Durante il suo set ci saranno dei featuring d'eccezione grazie alla presenza di Shon & 2NG, Geddì, Merrick & Petross, Aston Rico, El D Beatz, Oluwong, MeRu McQueen, Keep it Real, Gianmarco Santarpino, Wena, Roberta Nasti, Shatto, Renè La diva, Andrea Tartaglia, AlboDub, O’Iank, Andrea D’Alessio, Marcello Coleman, Armouann, O’Tzunami, Speaker Cenzou, Peppe Soks & SVM.

Prima del concerto il writer Luca "Zeus40" Caputo realizzerà un murale ispirato dalla frase “Where words fail, music speaks” dello scrittore Hans Christian Andersen. L'artista, curatore anche delle grafiche dell'album di Dj Uncino, fa parte dell'associazione Bereshit, con la quale realizza molti interventi di restyling urbano ed organizza corsi e workshop di writing all’interno di scuole ed enti pubblici, anche all’estero, per la diffusione della aerosol culture.

A seguire Morgan, che torna in concerto a Napoli dopo tre anni dall'ultima esibizione, affiancato dal musicista e producer Megahertz presenta un concerto intitolato “Bioelettrico”. Il live porterà l'ascoltatore in una dimensione dove uomo e strumento sono collegati in sincrono, cervello, cuore e arti sono un tutt’uno con le macchine che danno vita ai diversi suoni. Un live durante il quale i due musicisti si cimentano nello sviluppare il tema attraverso i diversi strumenti sistemati con uno schema ben preciso sul palco, in un turbinio di emozioni, con una scaletta di brani ogni volta volutamente diversa, costruita e disegnata come un’opera d’arte sul nascere a secondo delle vibrazioni del momento e dell’evolversi delle situazioni. Un percorso che naturalmente abbraccia i brani più conosciuti di Morgan e dei Bluvertigo, gli omaggi ai mostri sacri della musica internazionale che hanno accompagnati i due durante la loro crescita artistica, tra i tanti David Bowie, Depeche Mode, Duran Duran, Kraftwerk ed il cantautorato italiano di grande livello, solo per citare alcuni nomi, Bindi, Tenco, Modugno, De Andrè.

Il week end musicale continuerà sabato 3 settembre con un altro doppio set di musica elettronica condita dalle poesie di Totò. Infatti sarà il duo composto da Gianni Valentino e Lello Tramma, che ha come moniker Totò Poety Culture, ad inaugurare la serata che si svolgerà presso l'Area pedonale dei Campi Flegrei (dalle ore 21, ingresso libero). Totò Poetry Culture è una avventura che celebra, dal 70° anniversario di Malafemmena, la produzione poetica di Antonio de Curtis. In occasione della cruciale ricorrenza è nato l’omonimo duo che include il poeta/performer/autore Gianni Valentino e il musicista/producer/cantautore Lello Tramma (già fondatore e leader della band Palkoscenico). Le poesie di Totò sono ora rielaborate in una formula contemporanea, alternando suoni di oud, saz, pianoforte, chitarre, Moog, tuba, theremin, Jen, batteria, basso, tromba, ciaramella, violoncello con manipolazioni elettroniche e app digitali e esaltando le reciproche passioni per Massive Attack, Kraftwerk, Depeche Mode, R?yksopp, Thievery Corporation, Vangelis, I.S.A.N., Pink Floyd e Beatles.

In chiusura di serata il Dj Marco Corvino aka Dj Corvino Traxx con il suo ricco sound di elettronica e dance. Corvino è uno dei dj storici della scena partenopea conosciuta in tutto il mondo. Ha cominciato a lavorare come dj a livello professionale sin da giovane e ha collaborato e diviso la consolle con nomi altisonanti come Angels Of Love, Marco Carola, Dj Simi, Master Keys, Lino "D" Meglio, Frank Iengo, Daddy's Groove e lavorato anche nel mondo del cinema partecipando alla realizzazione di molte colonne sonore tra le quali "La leggenda del principe di San Severo", un cartone animato di Rai Trade, colonne sonore e ha pubblicato svariati album ed Eps che hanno suscitato interessa su scala internazionale.