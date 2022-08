Vedi Napoli e poi...torni: partono gli appuntamenti "Al Parco in Armonia" e al Maschio Angioino c'è Isa Danieli

Si apre venerdì 5 agosto, alle 21.00, in Villa Comunale (Municipalità I) il programma di “Al Parco in Armonia” a cura de Il Canto di Virgilio, altro calendario di concerti e spettacoli, proposto, insieme a “La musica che gira intorno”, nel più ampio progetto “Vedi Napoli e poi torni”, finanziato dalla Regione Campania con Fondi POC 2014/2020 - Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2022 e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli.

L’apertura del calendario “Al Parco in Armonia”, curata nella direzione artistica da Carlo Faiello, è affidata a Lalla Esposito e Massimo Masiello, che, con lo spettacolo teatral-musicale “Sfogliatelle ed altre storie d’amore”, conducono gli spettatori in uno spazio magico, per comprendere e provare sensazioni fatte di umorismo e amore in una sorta di singolar tenzone tra uomo e donna. Attraverso le più celebri “macchiette” del repertorio napoletano e quel genere di canzone definita umoristica, i due artisti producono un momento di spettacolo in bilico tra l’ironia e il quadro del mutamento sociale della donna anni Trenta. Sabato 6 agosto, doppio appuntamento, sempre in Villa Comunale. Alle 20.00, la Santa Chiara Orchestra propone “Ti racconto una fiaba. Il lato più magico di una terra misteriosa” di e con Gennaro Monti e con Sonia De Rosa e Davide De Rosa; alle 21.30, in scena “Il ballo di San Vito” con Patrizia Spinosi (voce), Michele Bonè (chitarra), Gennaro Esposito (chitarra), Erminia Parisi (danza). Con la Direzione Musicale di Carlo Faiello, Patrizia Spinosi propone un concerto per ritrovare l’equilibrio dimenticato; un invito alla Danza attraverso la spontaneità della musica popolare del Sud Italia per sbloccare la fonte di quell’energia che appartiene alla nostra dimensione interiore. Domenica 7 agosto, alle 20.30, Il Canto di Virgilio si sposta al Castel Nuovo/Maschio Angioino e propone Isa Danieli in “Raccontami una passeggiata devota”. Un percorso di donna e di attrice che ha attraversato e attraversa, i generi più diversi delle forme teatrali esistenti. Dal gradino più basso, quello della sceneggiata, alla tragedia greca di Euripide e di Eschilo, fino ad incarnare le parole di autori contemporanei che hanno scritto per lei. Dalla Wertmuller a Chiti, da Ruccello a Santanelli e poi Moscato, Letizia Russo e Antonio Tarantino, fino al recente Ruggero Cappuccio.

Dopo lo spettacolo di Isa Danieli, “Al parco in armonia” torna in Villa Comunale e prosegue con Nuova Orchestra Scarlatti in “Why... Why… Why?” (27 agosto – ore 20.30), Orchestra Scarlatti Young (28 agosto – ore 20.30), Margherita Ensemble di chitarra classica (31 agosto – ore 20.30), Orchestra da Camera di Napoli in Mozart Concerto di Napoli (31 agosto – ore 21.30).

Il calendario di “La musica che giro intorno”, a cura di Ravello Creative Lab Srl e con la direzione artistica di Peppe Barra e Dj Uncino, aperto dal Coro Millecolori e Ciccio Merolla (Scampia – Municipalità VIII), il concerto di SLF (Solo la famiglia) e Plug (Barra – Municipalità VI), Nicola Siciliano, Big Effe e Shatto (Centro Direzionale – Municipalità IV), riprende il 24 agosto con Andrea Sannino e prosegue con Peppe Barra (27 agosto), Katia Ricciarelli (30 agosto), Dj Uncino & Friends in Cambio Rotta Live e Morgan & Megahertz in BioelectricTour (2 settembre), Dj Funk Cool e Totò Poetry Culture (3 settembre), Mario Maglione in Napoli sotto le stelle (11 settembre).



Fino al 7 ottobre, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, Arteventi Srl, propone visite guidate raccolte in “Itinerari nelle Municipalità”, che conducono cittadini e turisti tra le meraviglie della città, dalle più famose alle più nascoste. I 100 itinerari saranno pubblicati nel dettaglio sul sito www.vedinapoliepoitorni2022.it, sul sito del Comune di Napoli e sui canali social dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, dove saranno comunicate anche eventuali variazioni. Ogni visita guidata avrà la durata di due ore, nella fascia oraria 17.00-20.00. Prenotazioni sulla piattaforma EVENTBRITE (https://www.eventbrite.it/d/italy--napoli/arteventi/). Informazioni: prenotazionevedinapoli@gmail.com.