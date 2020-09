Vebo-Special Edition, il Salone della Bomboniera apre la stagione fieristica a Napoli

Sarà l’esposizione internazionale Vebo-Special Edition ad inaugurare la stagione fieristica della Mostra d’Oltremare di Napoli. Il salone, dedicato alla bomboniera, regalo e casa, in programma dal 2 al 5 ottobre, sarà la prima fiera in programma dopo il lockdown deciso dal Governo, ma anche la prima dell’intero settore in Italia.

Numerose le aziende del segmento regalo, oggettistica e mise en place che prenderanno parte all’esposizione B2B del settore. Oltre 50 espositori porteranno a Napoli le loro collezioni in visione, sottolineando la volontà operativa della ripresa del comparto che, causa la chiusura delle cerimonie voluta dal Governo, ha perso il 90% delle commesse in tutta Italia con un crollo di fatturato di oltre 15 miliardi di euro.

Vebo-Special Edition, che si svilupperà su una superficie di 7.000 mq ed in particolare nei padiglioni 4-5-6 del quartiere fieristico napoletano, ha approntato misure di profilassi per la tutela del pubblico, degli espositori e degli operatori. Pre-registrazione, mascherine, igienizzanti e rilevamento della temperatura corporea sono solo alcuni provvedimenti, in linea con le misure di prevenzione volute per lo svolgimento delle fiere, adottate dall’organizzazione.

Un percorso libero interno, con corridoi particolarmente larghi tra gli stand e ampie piazze di sosta per il pubblico, sarà regolato nei flussi di accesso, secondo il contingentamento previsto per legge delle 2.500 persone (1 x mq) per singola area, con un sistema di contapersone in entrata e uscita dai padiglioni. Il ricambio d’aria dei padiglioni, grazie alle numerose porte di sicurezza presenti nelle nuove strutture della Mostra d’Oltremare, garantirà un’idonea areazione degli ambienti.

Confermate le navette gratuite da Porto-Aeroporto e Stazione per il salone, così come sono convalidate le soluzioni di avvicinamento a Napoli con gli sconti sui trasporti (auto/voli/treni) e in particolare dei contributi benzina messi a disposizione dagli organizzatori per chi raggiungerà Vebo -Special Edition in automobile, nonché quelle delle convenzioni alberghiere e ristoranti del territorio.

Vebo-Special Edition ospiterà, sabato 3, la convention nazionale dell’associazione AIRB (Associazione Italiana Regalo, Bomboniera, Wedding e Confetti) che presenterà un progetto di rilancio del settore per il prossimo anno.