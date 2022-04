A Napoli torna Vebo: la Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo e Design

Prezzo non disponibile

Puntuale più che mai, riparte “Vebo”, la Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo e Design giunta alla sua ventunesima edizione, in programma dal 7 al 10 ottobre 2022 alla Mostra d'Otremare di Napoli.

Focalizzando l'attenzione degli operatori del settore e confermando tutte le prerogative di un evento B2B teso alla relazione professionale, alla creazione di nuove connessioni coi clienti e alla nascita di lead estremamente qualificati, “Vebo 2022” concentrerà nel blasonato ente fieristico napoletano numerosi settori merceologici. Tra questi: Industria manifatturiera, rivenditori, grossisti e dettaglianti, rappresentanti del settore Bomboniera, Articoli da Regalo, Argento, Complementi d’Arredo di design, Confetti e Dolciaria, Accessori, Packaging, Bigiotteria, Cartotecnica, Natalizio, Ballon Art Party.

Presente nei padiglioni 1-2-3-3B-4-5-6 con 250 espositori, la fiera si avvia decisa verso l'obiettivo di battere il record della scorsa difficile annata della “ripartenza” che ha registrato ben 21.033 visitatori.

«Sono felice- ha detto Luciano Paulillo, amministratore delegato della fiera e presidente delle Fiere Associate - di tornare alla Mostra d'Oltremare, dopo il significativo ventennale dell'anno scorso. Sono convinto dell'importanza del ruolo svolto da “Vebo” nel settore. Dopo un duro lavoro, nonostante gli ostacoli posti sul nostro cammino dagli eventi che tutta l'umanità sta subendo, anche per questa nuova edizione che continua un ciclo ininterrotto iniziato nel 2001, posso assicurare la partecipazione di tantissime aziende di prestigio e la realizzazione durante le giornate della fiera di un interessante e variegato calendario di eventi, appuntamenti e incontri di formazione».

«Pronti a strizzare l'occhio al futuro osservando da vicino la trasformazione del format espositivo che apre il comparto commerciale anche al design d’interni e al gioiello - ha aggiunto il presidente di “Vebo” Marco Paulillo - anche per l'edizione 2022 della fiera abbiamo pensato, quindi, non solo agli aspetti commerciali, puntando l'attenzione sui risvolti culturali inerenti il vasto settore».

Un evento, la “Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo e Design”, capace con le numerevoli partecipazioni nazionali ed internazionali, di creare un indotto economico al settore turistico partenopeo di circa 10 milioni. Si contano inoltre 30 milioni di euro, ai quali si aggiungono 3 milioni prodotti sulla base di una spesa media di 100€ al giorno, a fronte delle presenze registrate all’evento.

Aperto nel pieno rispetto delle norme anti Covid 19, da venerdì 7 ottobre a domenica 9 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00 e lunedì 10 ottobre dalle 9.00 alle 15.00, “Vebo 2022” vanta le collaborazioni con: Visit Italy, Visit Naples, Stragency Studio - Marketing, Eventi e Design, Riviste Settoriali.

Come sempre anche per il 2022 sono state previste molte agevolazioni per i visitatori.

Incentivi Auto

Buono Benzina da 25€ per i visitatori di Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna. Buono Benzina da 50€ Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, Lombardia, Friuli, Trentino, Valle D'Aosta e Sicilia. Campania Esclusa.

Incentivi Aerei

Sconto fino al 50% sulla tariffa ufficialeper tutti i voli prenotati

Incentivi Treni

Sconto del 15% su qualsiasi tratta e per qualsiasi tipologia di treno

Trasporti per l’arrivo all’evento: Bus-Navetta da/per Aeroporto, da/per Porto di Napoli e da/per Stazione centrale.

I Servizi Accoglienza prevedono inoltre Reception, guardaroba, deposito bagagli, personale bilingue, hostess, bancomat, parcheggio custodito, area food, intrattenimento per bambini con animazione ed area dedicata.

Per contatti e informazioni

www.vebofiera.com - info@vebofiera.com