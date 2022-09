A Napoli torna Vebo: la Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo e Design

Attesa delle grandi occasioni alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove, dal 7 al 10 ottobre 2022 è ben fissato nell'agenda l'importante appuntamento con “Vebo”, la Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo e Design giunta alla sua ventunesima edizione. Pronta a confermare tutte le caratteristiche di un evento B2B la fiera presenterà in anteprima le collezioni tavola, casa e bomboniere del 2022-2023 e le ultime novità dedicate al Natale.

Ancora un'imponente presenza per Vebo 2022 che anche per questa edizione concentrerà nel grande ente fieristico napoletano numerosi settori merceologici come Industria manifatturiera, rivenditori, grossisti e dettaglianti, rappresentanti del settore Bomboniera, Articoli da Regalo, Argento, Complementi d’Arredo di design, Confetti e Dolciaria, Accessori, Packaging, Bigiotteria, Cartotecnica, Natalizio, Ballon Art Party. Ciò per sottolineare l'indiscusso valore di un'esposizione capace di trasformarsi in un prezioso punto di riferimento per l'intero comparto produttivo nazionale e internazionale con la partecipazione di nuove aziende provenienti dal Sud, dal Centro e Nord Italia insieme a tante presenze straniere. «L'elevato numero di adesioni all'edizione di Vebo 2022 ed il sold out registrato per quanto riguarda gli stand espositivi - afferma Luciano Paulillo amministratore delegato della fiera e presidente delle Fiere Associate - osserva, tra l'altro, un incremento di presenze dall'estero e ciò per noi è un motivo di orgoglio sia come italiani che come organizzatori del Salone».

Alla Mostra d'Oltremare di Napoli, la fiera conferma il desidero di ricambio costante espresso dall'intero settore con delle aziende emergenti che puntano su “Vebo” per raggiungere la vetta del mercato e con altre, rappresentanti delle nuove realtà europee, che giungono a Napoli fidando sull'impegno e il lavoro degli organizzatori.

A confermarsi come due momenti importanti di Vebo 2022 sono il Design e le Collezioni 2022-2023. Inoltre in previsione del Natale, a soli due mesi dalla festa più bella dell'anno, nei padiglioni della Fiera non mancheranno gli addobbi natalizi come gli alberi di Natale e le famose palline di vetro e di altro materiale, i decori, i segnaposto e tutto quanto occorre per una mise en place per la tavola di Natale e per le necessità last minute legate alla ricorrenza.

Il vero punto di forza del Salone Internazionale, naturalmente, sarà rappresentato dalle Collezioni 2022-2023 per le bomboniere, l'oggettistica, il regalo e la casa. Ed è con queste premesse che l'esposizione B2B ( business to business) ribadisce la sua capacità di trasformarsi per gli operatori del settore nell'unica e vera anteprima per il prossimo anno.

Le ditte presentano in anteprima le loro produzioni favorendo i negozianti nell'acquisto ragionato dei prodotti da presentare agli acquirenti finali. A fare bella figura in vetrina per Vebo 2022 saranno nuovamente i colori con le loro sfumature, le forme e i materiali. «Ancora una volta - afferma il presidente della fiera Marco Paulillo – ci siamo concentrati sulla qualità e l'innovazione dei prodotti, per rimanere vicini ad un pubblico sempre più giovane e spesso lontano dalle tradizioni. Il tutto per valorizzare e salvaguardare la cultura del made in Italy a partire dalle bomboniere che intendiamo rilanciare restituendo ad esse il giusto riconoscimento».

Per Vebo 2022, il boom di richieste, sembra fare da premessa per un'edizione capace, dopo il buio del Covid, di riportare alla memoria gli antichi fasti di una delle più attese manifestazioni fieristiche internazionali.

«Sono felice - conclude Luciano Paulillo - di tornare, come ormai da tradizione, alla Mostra d'Oltremare, gratificato dai numeri raggiunti. Sono sicuro che questa nuova edizione, portabandiera di un emozionante ciclo ininterrotto iniziato nel 2001, confermerà, nel segno dello sviluppo comune, il successo di tantissime aziende di prestigio con la realizzazione durante le giornate della fiera di un vasto calendario di eventi, appuntamenti e incontri di formazione».

Aperto da venerdì 7 ottobre a domenica 9 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00 e lunedì 10 ottobre dalle 9.00 alle 15.00, “Vebo 2022” vanta le collaborazioni con: Visit Italy, Visit Naples, Stragency Studio - Marketing, Eventi e Design, Riviste Settoriali.

I Servizi Accoglienza prevedono Reception, guardaroba, deposito bagagli, personale bilingue, hostess, bancomat, parcheggio custodito, area food, intrattenimento per bambini con animazione ed area dedicata.

Per contatti e informazioni

www.vebofiera.com - info@vebofiera.com