Taglio del nastro per Vebo 2022 alla Mostra d'Oltremare

Tutto è pronto alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove, Venerdì 7 ottobre alle ore 11, sarà inaugurata con il simbolico taglio del nastro “Vebo 2022”, la Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo e Design giunta alla sua ventunesima edizione. Presenti l'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato; il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola; il presidente della Mostra D'Oltremare, Remo Minopoli; la Consigliera Delegata della Mostra D'Oltremare, Maria Caputo; l'Amministratore delegato di Vebo, Luciano Paulillo e il presidente di Vebo, Marco Paulillo, subito dopo la cerimonia inaugurale a prendere vita nella Sala Seminari adiacente al bar del padiglione 3, alle ore 12.00, sarà anche una conferenza stampa a cui si aggiungerà la partecipazione di altre autorità e rappresentanti delle istituzioni.

Nata per confermare tutte le caratteristiche di un evento B2B, la fiera presenterà in anteprima le collezioni tavola, casa e bomboniere del 2022-2023 e le ultime novità dedicate al Natale. Con un'imponente presenza, anche per questa edizione, VEBO 2022 concentrerà nel grande ente fieristico napoletano numerosi settori merceologici come Industria manifatturiera, rivenditori, grossisti e dettaglianti, rappresentanti del settore Bomboniera, Articoli da Regalo, Argento, Complementi d’Arredo di design, Confetti e Dolciaria, Accessori, Packaging, Bigiotteria, Cartotecnica, Natalizio, Ballon Art Party. Ciò per sottolineare l'indiscusso valore di un'esposizione capace di trasformarsi in un prezioso punto di riferimento per l'intero comparto produttivo nazionale e internazionale con la partecipazione di nuove aziende provenienti dal Sud, dal Centro e Nord Italia insieme a tante presenze straniere.

Alla Mostra d'Oltremare di Napoli, la fiera è pronta per ribadire il desiderio di ricambio costante espresso dall'intero settore con delle aziende emergenti che puntano su “Vebo” per raggiungere la vetta del mercato e con altre, rappresentanti delle nuove realtà europee, che giungono a Napoli fidando sull'impegno e il lavoro degli organizzatori.

A confermarsi come due momenti importanti di Vebo 2022 sono il Design e le Collezioni 2022-2023. Inoltre in previsione del Natale, a soli due mesi dalla festa più bella dell'anno, nei padiglioni della Fiera non mancheranno gli addobbi natalizi come gli alberi di Natale e le famose palline di vetro e di altro materiale, i decori, i segnaposto e tutto quanto occorre per una mise en place per la tavola di Natale e per le necessità last minute legate alla ricorrenza.

Il vero punto di forza del Salone Internazionale, naturalmente, sarà rappresentato dalle Collezioni 2022-2023 per le bomboniere, l'oggettistica, il regalo e la casa. Per i partecipanti un'esposizione B2B (business to business) decisa nel trasformarsi per gli operatori del settore nell'unica e vera anteprima per il prossimo anno.

Le ditte presentano in anteprima le loro produzioni favorendo i negozianti nell'acquisto ragionato dei prodotti da presentare agli acquirenti finali. A fare bella figura in vetrina per Vebo 2022 saranno nuovamente i colori con le loro sfumature, le forme e i materiali.

Aperto da venerdì 7 ottobre a domenica 9 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00 e lunedì 10 ottobre dalle 9.00 alle 15.00, “Vebo 2022” vanta le collaborazioni con: Stragency Studio - Marketing, Eventi e Design, Riviste Settoriali.

I Servizi Accoglienza prevedono Reception, guardaroba, deposito bagagli, personale bilingue, hostess, bancomat, parcheggio custodito, area food.

Per contatti e informazioni

www.vebofiera.com - info@vebofiera.com