La variante DC, al Museo della Pace la prensentazione del libro di Rotondi

Sarà presentato il 5 marzo alle 10.30 negli spazi della Sala Vesuvio del Museo della Pace - MAMT (Museo Mediterraneo delle Arti, della Musica e delle Tradizioni) di Napoli "La variante DC - Storia di un partito che non c'è più e di uno che non c'è ancora" di Gianfranco Rotondi.

Con l'autore, interverranno l'Arch. Michele Capasso (che aprirà l'incontro con i saluti di benvenuto), Antonio Iodice e Geremia Gaudino.

A moderare, Domenico Salerno.

L'ingresso all'evento è libero fino a esaurimento posti, con Super Green Pass come da normative vigenti.

L'incontro sarà, inoltre, trasmesso in diretta sul Canale Youtube del Museo della Pace.

Per info e contatti: info@confrontarsi.org