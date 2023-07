Van Gogh: The Immersive Experience: mostra prorogata fino al 13 agosto

Al netto di oltre 75mila presenze, dalla sua apertura, la grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience prolunga la sua permanenza a Napoli fino al 13 agosto, in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restauri, in via Salvatore Tommasi 1.

Per celebrare la proroga, la Van Gogh: The Immersive Experience accoglie una visita speciale per domenica 23 luglio alle 11, a cura dell’Associazione "L’Arte nel Tempo".

Con Antonio Sorrentino, si entrerà nel magico mondo del genio di Vincent Van Gogh, immergendosi nelle atmosfere uniche della seicentesca Chiesa di San Potito. Grazie alle più moderne tecnologie, il visitatore potrà passeggiare tra i campi di grano, nella Notte Stellata, tra iris e girasoli, attraverso un’esperienza multisensoriale.

I posti a disposizione sono pochi, pertanto la prenotazione della visita guidata è obbligatoria. L'appuntamento è per venerdì 2 giugno alle ore 10:45, la visita inizierà alle 11:00.

Il contributo organizzativo è di 13 euro per i bambini fino a 14 anni, di 15 euro per gli adulti e comprende:

- ticket di ingresso alla mostra;

- visita di un'ora dedicata alla vita ed alle opere di Van Gogh;

- ticket salta fila per l'esperienza con gli Oculus VR per la realtà virtuale.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare il 3409543337 oppure scrivere una mail all’indirizzo larteneltempo1@gmail.com

Van Gogh: The Immersive Experience è un'esperienza di arte digitale a 360°. Il pubblico è invitato a partecipare aun viaggio mozzafiato nel mondo di Vincent Van Gogh, uno dei più grandi artisti al mondo. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva.

Il cuore dell’esposizione è una stanza completamente immersiva, con un vero e proprio spettacolo digitale a 360°. 60 proiettori danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati. Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori, che ‘entrano nei quadri’. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine.

Van Gogh: The Immersive Experience propone uno spazio dedicato allo studio dell'arte pittorica di Van Gogh. Un'altra sala ricostruisce il capolavoro di Van Gogh “La camera da letto”. Tanti i pannelli informativi sulla vita e sul lavoro dell'artista lungo il percorso.

Chicca finale è lo spazio “Colora e pubblica”, dedicato ai più piccoli, ma apprezzato anche dagli adulti. In quest’area si risveglia la creatività dei visitatori, consentendo loro di produrre ed esporre i propri capolavori, a partire dai più famosi quadri dell’artista. I più piccoli, ma non solo, potranno cimentarsi nell’arte di Van Gogh, creando opere a lui ispirate, da portare con sé come ricordo della visita.

L’esperienza si conclude con la realtà virtuale (VR), con un visore, che fa scivolare i visitatori ancora più in profondità nella mente di Van Gogh, permettendo loro di vivere un giorno della sua vita.

Per la gioia degli appassionati dei quadri di questo artista geniale e anche dei neofiti, desiderosi di scoprire le sue opere emblematiche e soprattutto di sognare, questo viaggio sulle orme di Vincent Van Gogh sarà alla Chiesa di San Potito a Napoli fino al 13 agosto.

La Chiesa di San Potito

La Chiesa di San Potito fu eretta nella prima metà del XVII secolo da Pietro de Marino. La struttura fu prima proprietà delle monache benedettine e poi basiliane.

Restaurata nel 1780, la chiesa fu soppressa dal governo francese nel 1808 e successivamente adibita dalla fanteria. La chiesa rimase abbandonata fino a quando fu affidata alla congrega degli ufficiali di banco per decreto di Francesco I delle Due Sicilie.

L'esperienza Van Gogh Immersive trasforma l'intero spazio museale della chiesa, recentemente rinnovata, in un'esperienza multipla, in cui l'opera si confronta con il suo disegno.

INFO:

Orari: 10:00 - 20:00 (la biglietteria chiude alle ore 19:00)

Giorno di chiusura: mercoledì

Facebook/Instagram @vangoghexperiencenapoli

https://vangoghexpo.com/napoli/

+39 351 540 2684

Biglietti in vendita su https://feverup.com/m/121744