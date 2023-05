"Valore di Donna/Donna di valori": l'incontro con le scuole dell'VIII Municipalità di Napoli

Nove storie al femminile - di successo e di passione - per ispirare i giovani di Scampia. Allo stadio Antonio Landieri - intitolato ad una giovane vittima innocente di camorra - andrà in scena martedì 9 maggio una “partita” assolutamente speciale: 90’ dedicati gli alunni delle scuole secondarie di I grado della VIII Municipalità di Napoli che, sul terreno di gioco dell’impianto di via Hugo Pratt, incroceranno i percorsi di vita di affermate professioniste di diversi ambiti della vita sociale, culturale e sportiva. Valore di Donna/Donna di valori - questo il titolo della manifestazione - è un evento organizzato dal Napoli Femminile in collaborazione con Fondazione Vodafone Italia, per trasferire ai giovani del popolare quartiere partenopeo concetti importanti quali la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione attraverso il racconto e la condivisione di esperienze.

Le protagoniste

A trasferire il loro vissuto ai ragazzi degli istituti Montale, Pertini, Levi e Agaano/Marconi saranno nove protagoniste di diversi settori che hanno accettato di mettersi in gioco sul campo - nel vero e proprio senso della parola - visto che saranno sedute in una delle aree allestite sul rettangolo verde dello stadio Landieri, dove il Napoli Femminile ha disputato quest’anno le gare interne del campionato Primavera 1. Si tratta di Annamaria Colao (Prof. Medicina Clinica e Chirurgia Federico II - Medicina), Monica Scozzafava (redattore Corriere della Sera - Giornalismo), Maria Teresa Imparato (Presidente LegAmbiente Campania - Sostenibilità), Giuliana Tambaro (vice presidente Figc Campania - Istituzioni), Melissa Toomey (difensore Napoli Femminile - calcio femminile), Cira Celotto (Presidente Le Ali di Scampia - associazionismo), Nilde Renzullo (Presidente La Filanda - inclusione), Marta Barri (Responsabile vendite area sud Vodafone Italia - digital) e Angela Carini (vice campionesse mondiale di boxe, pesi superleggeri - sport).

Testimonial

Testimonial dell’evento sarà Francesca Amara, TikToker napoletana di 22 anni e studentessa in Giurisprudenza alla Federico II - conosciutissima per il tormentone della “Lupa” - che si è spesso distinta sui social network per essersi spesa in merito a tematiche sociali come i diritti civili e l’empowerment femminile. Sarà lei - insieme al presidente del Napoli Femminile, Alessandro Maiello - ad introdurre l’evento e dare il fischio di inizio alla giornata. L’evento ha il patrocinio della VIII Municipalità del Comune di Napoli e della FIGC Campania. Interverranno l’assessora allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, e l’assessora all’istruzione del Comune di Napoli, Maura Striano.